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Voleybolda milli maçın ardından

25.05.2022 20:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Erkek Takımı Başantrenörü Nedim Özbey: - "Çok iyi bir hazırlık dönemi geçiremedik ama Elazığ'da, bu seyircinin karşısında iyi oynadık ve net bir skorla kazandık"

ELAZIĞ (AA) - Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen Avrupa Altın Ligi'nin A Grubu ilk maçında ağırladığı Slovakya'yı 3-0 yenen A Milli Erkek Takımı'nın başantrenörü Nedim Özbey, bu kulvarda şampiyonluk hedeflediklerini söyledi.

Fırat Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan maçın ardından açıklamada bulunan Nedim Özbey, Elazığ halkının büyük bir ilgi ve coşkuyla millileri desteklediğini, müsabaka esnasındaki atmosferi hiçbir zaman unutmayacağını kaydetti.

Bu coşkulu gösteri karşısında kendilerine maçtan galibiyetle ayrılmanın düştüğünü ifade eden Özbey, "Bu galibiyeti bütün şehitlerimize armağan ediyoruz. Onlar rahat uyusunlar, Allah rahmet etsin diyorum. Çok iyi bir hazırlık dönemi geçiremedik ama Elazığ'da, bu seyircinin karşısında iyi oynadık ve net bir skorla kazandık. Set vermeden kazanmamız önemliydi. Bütün Elazığ'a çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Avrupa Altın Ligi'nde şampiyonluk hedefleri bulunduğunu aktaran Özbey, "Bizi çok zorlu bir deplasman (Portekiz maçı) bekliyor. Uzak bir deplasman. Buradan İstanbul'a gidip, oradan iki gün sonra Portekiz'e geçip, maç oynayacağız. Döndükten hemen sonra da Trabzon'da tekrar karşılaşacağız. Portekiz karşılaşmaları önemli. İnşallah bu maçları alarak ilk dörde kalıp, tekrardan şampiyon olmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

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