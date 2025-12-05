Voleybolda set nedir, maç kaç set üzerinden oynanır?

Voleybol bir takım sporudur. Takım sporlarında takımlar diğer takımlarla belirli şartlar ve kurallar dahilinde mücadele eder. Voleybolun rekabetçi yönü oyun içerisindeki dinamiğin sürekli olmasıdır. Denk rakiplerin eşleşmelerinde rekabet oyunun son anına dek sürebilir.

Voleybol ralliye (tur) göre belirlenen sporlar arasında yer alır. Yani skor ve sonuç sistemi kronometre üzerinden belirlenmez. Takımların başlangıçtan skora dek olan süreçte geçirdiği tur (ralli) süresi üzerinden belirlenir. Ralli süresince iki takım sporcuları da kurallar çerçevesinde topun rakip alanda yere değmesini sağlamaya çalışmaktadır. Her oyun servis atışıyla başlar. Oyunlar belirli bir sayıya ulaştıktan sonra takımlar seti kazanmış olur.

Voleybolda set nedir?

Voleybolda set ralli içerisinde belirlenen oyunların total sayısıdır. Yani her ralli 1 oyun sayısı değerindedir ve 25 (uzatma 15) sayıya ulaşan takım seti kazanmış olur. Set sistemi voleybolda oyunun temelidir. Voleybolda bir zamanlayıcı kullanılmaz. Mücadele oyun sayısı üzerinden puanlanır. Set kuralları her setin içerisinde belirlenir ve sadece set başlarında takımlar yerlerini değiştirir.

Takımlar her sette 6 oyuncuyla sahada bulunabilir. Her takımın set içerisinde 6 değişiklik hakkı mevcuttur. Setler belirli sayıya ulaşılana dek devam eder ve her sette 2 mola hakkı mevcuttur. Takımlar set süresince 6 değişiklik hakkı yapabilirler. Değişiklik hakkı her sette aynı rotasyon kuralları içerisindedir.

Setin sayısına bağlı olmaksızın liberonun sadece savunma yapması da dahil olmak üzere kurallar aynıdır. Her set bittiğinde işlemler sıfırlanır ve yeni setlerde haklar yenilenir. Setler belirli sayıdadır ve voleybolda mücadeleler beraberlikle sona ermez.

Voleybolda maç kaç set üzerinden oynanır?

Voleybol set sayısı en az 3 ve en fazla 5'tir. Takımların amacı 5 setten en az 3'ünü kazanmaktır. Her set 25 sayıya ulaşılınca biter. Ancak 25 sayıya ulaşan takımın en az 2 farkla önde olması gerekir. Farkın ikiden az olduğu durumlarda set uzar ve en az iki fark oluncaya dek devam eder. Standart süreli maçlarda skor 3-0 veya 3-1 olarak tecelli edebilir. Takımların 2-2 beraberlik haline geldiği maçlarda uzatma seti (tie-break) oynanır.

Tie-break setlerinde genel voleybol kuralları geçerlidir ancak iki fark mevcuttur. İlk olarak uzatma setleri 15 sayı üzerinden hesaplanır. Takımların yine en az 2 farkla seti kazanmaları gerekir. Aksi halde uzatma seti de uzar ve fark 2 oluncaya dek sürer.

İkinci fark ise takımlar set içerisinde kaydedilen 8. sayıdan sonra sahadaki yerlerini değiştirirler. Saha değişimi zemin, ışık ve diğer faktörler sebebiyle oluşabilecek durumlara karşı adil bir yaklaşım sebebiyledir. Uzatma setlerinde 2 mola hakkı mevcuttur. Setin 15 sayıyla sınırlı olması molaları stratejik olarak özel bir konuma getirir. Özellikle ikinci mola hakları kesin olarak mücadelenin son mola hakkıdır. Takımlar oyun sonu stratejilerini belirler. Uzatma setini kazanan takım mücadeleyi kazanır.