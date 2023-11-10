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Voleybolun Demir Leydi'siydi! Filenin Sultanları'ndan Neslihan Demir'i bir de şimdi görün! 'Smaçlarını unutmak mümkün mü'

10.11.2023 21:09 | Son Güncelleme:
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Filenin Sultanları'nın efsane 2003 kadrosundaki oyuncular değişimleriyle konuşulmaya devam ediyor. Özlem Özçelik, Esra Gümüş, Natalia Hanikoğlu gibi isimlerin yanı sıra Neslihan Demir de adından sıkça söz ettiren oyuncuların başlarında geliyor. Bir döneme damga vurmuş eski milli voleybolcu ise değişimiyle herkesi şaşırttı.

Filenin Sultanları'nın CEV 2023 Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olmalarıyla birlikte eski milli voleybolcular da gündem oldu. Şu sıralar aktif olarak voleybol oynamıyor olsa da Neslihan Demir de unutulmaz isimler arasında yer alıyor.

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Efsane 2003 kadrosunda Neslihan Demir, Esra Gümüş, Natalia Hanikoğlu Bahar Mert, Esra Gümüş, Sinem Akap, Özlem Özçelik, Aysun Özbek, Mesude Kuyan, Pelin Çelik, Çiğdem Can Rasna, Gülden Kayalar, Seda Tokatlıoğlu gibi isimler yer aldı.

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VOLEYBOLUN DEMİR LEYDİ'Sİ, NESLİ17'SİYDİ

Türk kadın voleybol takımının efsane 2003 kadrosunda yer alan Neslihan Demir, alınan son başarıların ardından gündeme geldi. Bu kadro aynı zamanda 2003 yılında Japonya'da oynanan Dünya Kupası maçındaki 10 Kasım Atatürk'ü Anma saygı duruşu molası ile de akıllara kazınmıştı.

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Gençlere voleybolun sevdirilmesindeki örnek isimler arasında yer alan Demir, uzun süredir gözlerden uzak bir hayat yaşıyordu.

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Yıllarca pasör çaprazı mevkiinde oynayan ve ülkemize sayısız başarılar kazandıran sporcular arasında olan Neslihan Demir, 17 numaralı forma ile özdeşleşmişti. Hatta kendisine Demir Leydi lakabının dışında Nesli17 bile deniyordu.

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Son olarak 2017-2018 yılları arasında Galatasaray'da oynayan Demir, burada voleybol kariyerini noktaladı.

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SON HALİ GÜNDEM OLDU

Yıllardır kameralardan uzak bir hayat yaşayan Neslihan Demir, geçtiğimiz günlerde oyuncu Kamil Güler ile olan evliliğini sonlandırdığı ve yeni bir erkek arkadaşı olduğu haberleriyle gündeme geldi.

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Son haliyle oldukça konuşulan Neslihan Demir'e 'Efsaneler ölmez', 'Smaçlarını unutamamak...', 'Her yaşta güzelsin' gibi yorumlar geliyor.

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9 Aralık 1983, Eskişehir olan tecrübeli voleybolcu, günümüzde voleybolculuk döneminde 6 sezon formasını giydiği VakıfBank'ta genel menajerlik yapmaktadır.

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Neslihan Demir, milli takımlar düzeyinde Dünya Şampiyonası'nda 2 sene art arda en skorer oyuncu unvanını kazanan tek oyuncudur. 2006 Dünya Şampiyonası'nda 225, 2010 dünya şampiyonasında 251 sayıyla en skorer oyuncu ödülünü almıştır.

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