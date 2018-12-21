SPOR

Volkan Ballı: Türkiye Kupası bizim için önemli bir hedef

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 21.12.2018 12:14 | Son Güncelleme

Fenerbahçe İdari Menajeri Volkan Ballı, Ziraat Türkiye Kupası'nın kendileri için önemli bir hedef olduğunu söyledi.

Volkan Ballı: Türkiye Kupası bizim için önemli bir hedef

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda eşleşmeler belli oldu. Son 16’da Ümraniyespor ile eşleşen Fenerbahçe’de İdari Menajer Volkan Ballı, kura sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bütün takımlara başarılar dileyerek sözlerine başlayan Ballı, “Bizim için bu yıl önemli bir hedef Türkiye Kupası’nı kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Anadolu yakası dışına çıkmıyoruz. Ümraniyespor bizim kardeş takımımız. Antrenman tesislerimize çok yakın bir semt olan Ümraniye. Onlara da başarılar diliyorum. İyi bir kura çektiğimizi düşünüyorum. Çok çalışacağız. Devre arası başlıyor. O bölümü yeni hocamızla birlikte çalışacağız ve başarılı olmak için elimizden geleni yapacağız. Başkanımız bir açıklamalar yaptı takviyeler de olacaktır takıma. O takviyelerle birlikte ikinci yarının başlamasıyla birlikte çok çalışacağız. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Kötü günlerde de yanımızdalar. Dün Giresun’da da bin kişilik bölümü her yerden gelen taraftarlar destek verdi. Bu desteklerin devam etmesini rica ediyorum. Bu desteklerle elimizden gelenin en iyisini yapacağız” ifadelerini kullandı.

“Fenerbahçe’nin geleceği için tüm birimler çalışıyor”

Bu tür dönemleri her kulübün yaşadığını vurgulayan Ballı, "Biz biraz daha ağır yaşıyoruz. Fenerbahçe bunun altından kalkacak güçte. Gece gündüz Fenerbahçe’nin geleceği için tüm birimler çalışıyor. Bizim yapmamız gereken bu büyük taraftara layık olduğu neticeleri alabilmek için çalışmak” dedi.

“Transfer komitesi gerekli açıklamaları yapar”

Transferle ilgili konuşmak istemediğini söyleyen Volkan Ballı, “Transfer komitesi gerekli açıklamaları yapar. Transfer konusunu konuşmamız söz konusu değil. Aatif ve Dirar’ın durumlarını bekleyip görmemiz lazım. Kulübün neler yapacağı yönetimin yapacağı istişare sonrası çıkacaktır” şeklinde konuştu.

Piramitlerin tepesinde seks yaptılarPiramitlerin tepesinde seks yaptılar
Mustafa Denizli'den F.Bahçe sözleriMustafa Denizli'den F.Bahçe sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye Kupası volkan ballı Fenerbahçe

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan fotoğrafı kulisleri sarstı

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan fotoğrafı kulisleri sarstı

Binali Yıldırım açıkladı, gözyaşlarını tutamadı

Binali Yıldırım açıkladı, gözyaşlarını tutamadı

Jailton İstiklal Marşı okunurken yüzünü Türk bayrağına çevirdi

Jailton İstiklal Marşı okunurken yüzünü Türk bayrağına çevirdi

Crystal Palace, Rodrigues için Galatasaray'a 10 milyon Euro teklif etti

Crystal Palace, Rodrigues için Galatasaray'a 10 milyon Euro teklif etti

F.Bahçe kupada farka koştu, tur atladı!

F.Bahçe kupada farka koştu, tur atladı!

Barcelona ilk transferi yaptı! Resmen açıkladılar

Barcelona ilk transferi yaptı! Resmen açıkladılar

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Fenerbahçe'de 3 isme af çıktı

Fenerbahçe'de 3 isme af çıktı

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Fenerbahçe yeni hocayı resmen açıkladı

Fenerbahçe yeni hocayı resmen açıkladı

Ali Koç'un istediği teknik direktör belli oldu

Ali Koç'un istediği teknik direktör belli oldu

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Volkan Ballı: Türkiye Kupası bizim için önemli bir hedef

Ballı: Kupa bizim için önemli bir hedef

Mustafa Denizli: Fenerbahçe'nin küme düşme ihtimali yok

Mustafa Denizli'den F.Bahçe sözleri

Hollandalı gazeteci Johan Derksen'den Fenerbahçe eleştirisi

Hollanda'dan Fenerbahçe eleştirisi

Ersun Yanal: Takım savunması üzerinde durmalıyız

Yanal'dan transfer açıklaması!

F.Bahçe kupada farka koştu, tur atladı!

F.Bahçe kupada farka koştu, tur atladı!

Ersun Yanal’dan Aatıf ve Dirar’a yeşil ışık

Ersun Yanal'dan iki isme af

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.