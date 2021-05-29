Volkan Cengen ile nişanlanan Sevinç Erbulak düğün tarihini müjdeledi!

Süper Baba, Kuzenlerim gibi klaikleşmiş dizilerden tanığımız Sevinç Erbulak, mühendis sevgilisi Volkan Cengen ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Çift, önceki gün aile arasında düzenlenen sade bir tören ile nişanlandı. Sosyal medya hesabından mutlu günün karelerini takipçileri ile paylaşan Erbulak'a kısa sürede çok sayıda tebrik mesajı yağdı. Evlilik yolunda ilk adımı atan ikili düğün tarihlerini ise fotoğrafın altına düştükleri esprili not ile duyurdu.

Ünlü oyuncu Sevinç Erbulak mühendis Volkan Cengen ile evleniyor!

Usta oyuncu Sevinç Erbulak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile müjdeli haberi verdi.

Evlilik yolunda ilk adımını attı Erbulak, bir süredir beraberlik yaşadığı mühendis sevgilisi Volkan Cengen ile evlilik yolunda ilk adımı attı.

Çift, önceki gün aile arasında düzenlenen sade bir tören ile nişanlandı. Erbulak mutlu gününden kareleri takipçileriyle paylaştı.

Gençler birbirlerini görmüş beğenmiş Erbulak, yaşadığı heyecanını "Gençler birbirlerini görmüş beğenmiş... Bu güzel öğleden sonra bizimle olamayan ama güzel dileklerini yollayan herkese çok teşekkür ederiz. Ailemiz büyüdü" sözleriyle dile getirdi.

Duygularını böyle dile getirdi Cengen ise, gönderisinde, "Önce birbirimizi aldık hayatımıza, sonra sevdiklerimizi... Hayatımda ilk kez ablam oldu mesela... Yeni bir eniştem oldu, kızım oldu, yeni kuzenlerim oldu. Baldızım bile var yahu! Ve tabii Gaga... Ha, bir de bu yaşımda beni kedi babası yapan beş de kedi var. Bundan sonra böyle..." ifadelerini kullandı.

Düğün haberini yeğeni müjdeledi Erbulak’ın oyuncu yeğeni Dağhan Külegeç de “Düğün 21 Haziran’da” dedi.

Kısa sürede yoğun ilgi gören çiftin paylaşımlarına takipçilerinden tebrik mesajı yağdı.

Sevinç Erbulak kimdir? Tiyatrocu bir anne (Füsun Erbulak) ve babanın (Altan Erbulak) kızıdır. İstanbul Şehir Tiyatroları oyuncusudur. Televizyon dizileri ve sinema filmlerinde de oynamaktadır. Epsilon Yayınları'ndan 2002 yılında "Gözünü Kırpma, Düşerim" adlı kitabı çıkmıştır.

Avukat Dalin Midyat ile evliliğinden 2006 yılında Zeynep Kavin adını verdiği kızı dünyaya gelmiştir. 2013 Taksim Gezi Parkı protestoları sırasında Yiğit Sertdemir, Özen Yula, Cem Uslu ve Mirza Metin'in yazdığı Gezerken adlı oyunda yer almıştır.

Ablası Ayşe Erbulak, Dağhan Külegeç ve Özden Özgürdal ile birlikte Eylül 2014'te Erbulak Evi'ni kurdular. Erbulak Evi, 2014 yılı Ekim ayından beri oyunculuk, yazarlık, çizerlik alanlarında eğitim veriyor. Erbulak Evi kurucu eğitmenlerinden olan Sevinç Erbulak oyunculuk alanında görev almaktadır.