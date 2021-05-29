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Volkan Cengen ile nişanlanan Sevinç Erbulak düğün tarihini müjdeledi!

29.05.2021 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Sevinç Erbulak müjdeli haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Yaklaşık 1 senedir aşk yaşadığı mühendis sevgilisi Volkan Cengen aile arasında yaptığı törenle nişanlandı. Erbulak, İnstagram hesabından yayınladığı nişan fotoğraflarının altına düğün tarihini de ekledi.

Süper Baba, Kuzenlerim gibi klaikleşmiş dizilerden tanığımız Sevinç Erbulak, mühendis sevgilisi Volkan Cengen ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Çift, önceki gün aile arasında düzenlenen sade bir tören ile nişanlandı. Sosyal medya hesabından mutlu günün karelerini takipçileri ile paylaşan Erbulak'a kısa sürede çok sayıda tebrik mesajı yağdı. Evlilik yolunda ilk adımı atan ikili düğün tarihlerini ise fotoğrafın altına düştükleri esprili not ile duyurdu.

Ünlü oyuncu Sevinç Erbulak mühendis Volkan Cengen ile evleniyor!

Usta oyuncu Sevinç Erbulak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile müjdeli haberi verdi.

Evlilik yolunda ilk adımını attı

Evlilik yolunda ilk adımını attı
Erbulak, bir süredir beraberlik yaşadığı mühendis sevgilisi Volkan Cengen ile evlilik yolunda ilk adımı attı.
Çift, önceki gün aile arasında düzenlenen sade bir tören ile nişanlandı. Erbulak mutlu gününden kareleri takipçileriyle paylaştı.

Gençler birbirlerini görmüş beğenmiş

Gençler birbirlerini görmüş beğenmiş
Erbulak, yaşadığı heyecanını "Gençler birbirlerini görmüş beğenmiş... Bu güzel öğleden sonra bizimle olamayan ama güzel dileklerini yollayan herkese çok teşekkür ederiz. Ailemiz büyüdü" sözleriyle dile getirdi.

Duygularını böyle dile getirdi

Duygularını böyle dile getirdi
Cengen ise, gönderisinde, "Önce birbirimizi aldık hayatımıza, sonra sevdiklerimizi... Hayatımda ilk kez ablam oldu mesela... Yeni bir eniştem oldu, kızım oldu, yeni kuzenlerim oldu. Baldızım bile var yahu! Ve tabii Gaga... Ha, bir de bu yaşımda beni kedi babası yapan beş de kedi var. Bundan sonra böyle..." ifadelerini kullandı.

Düğün haberini yeğeni müjdeledi

Düğün haberini yeğeni müjdeledi
Erbulak’ın oyuncu yeğeni Dağhan Külegeç de “Düğün 21 Haziran’da” dedi.
Kısa sürede yoğun ilgi gören çiftin paylaşımlarına takipçilerinden tebrik mesajı yağdı.

Sevinç Erbulak kimdir?

Sevinç Erbulak kimdir?
Tiyatrocu bir anne (Füsun Erbulak) ve babanın (Altan Erbulak) kızıdır. İstanbul Şehir Tiyatroları oyuncusudur. Televizyon dizileri ve sinema filmlerinde de oynamaktadır. Epsilon Yayınları'ndan 2002 yılında "Gözünü Kırpma, Düşerim" adlı kitabı çıkmıştır.
Avukat Dalin Midyat ile evliliğinden 2006 yılında Zeynep Kavin adını verdiği kızı dünyaya gelmiştir. 2013 Taksim Gezi Parkı protestoları sırasında Yiğit Sertdemir, Özen Yula, Cem Uslu ve Mirza Metin'in yazdığı Gezerken adlı oyunda yer almıştır.
Ablası Ayşe Erbulak, Dağhan Külegeç ve Özden Özgürdal ile birlikte Eylül 2014'te Erbulak Evi'ni kurdular. Erbulak Evi, 2014 yılı Ekim ayından beri oyunculuk, yazarlık, çizerlik alanlarında eğitim veriyor. Erbulak Evi kurucu eğitmenlerinden olan Sevinç Erbulak oyunculuk alanında görev almaktadır.

Sevinç Erbulak'ın layık görüldüğü ödüller

Sevinç Erbulak'ın layık görüldüğü ödüller
17. Afife Tiyatro Ödülleri'nde jüri üyeliği yapmıştır. Avni Dilligil Ödülleri : Gençlik Ödülü: En İyi Kadın Oyuncu Ödülü 7. Afife Tiyatro Ödülleri : Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Müzikal 13. Afife Tiyatro Ödülleri : Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Müzikal 9. Lions Ödülleri : Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu 43. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri Cahide Sonku En İyi Kadın Oyuncu Performansı (Prensesin Uykusu) 16. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri 15. Afife Tiyatro Ödülleri - Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu
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Sevinç Erbulak
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