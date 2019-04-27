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Volkan Demirel çıldırdı: Özür dilemezse, otobüsünden alır özür diletirim

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 27.04.2019 21:29 | Son Güncelleme

Trabzonspor'la sahasında 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de kaptan Volkan Demirel, maçın ardından çok sert açıklamalar yaptı. Trabzonspor görevlisinin maçın ardından kendisine bazı şeyler söylediğini iddia eden Volkan Demirel, özür beklediğini belirtti.

Volkan Demirel çıldırdı: Özür dilemezse, otobüsünden alır özür diletirim

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'nin kalecisi Volkan Demirel, "Trabzonspor'un analizcisi mi tercümanı mı neyse, tam içeri giriyorum arkamdan gereksiz laflar söylüyor. Kendisinden özür dilemesini rica edeceğim. Yoksa ben gider otobüsten alır özür diletirim." dedi.

Ülker Stadı'nda yapılan maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan tecrübeli file bekçisi, bordo-mavili futbol takımının görevlisiyle yaşadığı bir tartışmaya ilişkin şunları kaydetti:

"Maçta oynamadığım için buraya gelmemi gereksiz görenler olabilir. Bunu ben de gereksiz görüyorum. Biz kendi halimize düşmüş bir takımız. Kimse bize dil uzatamaz. Kendi derdimiz bizi ilgilendirir. Trabzonspor'un analizcisi mi tercümanı mı neyse, tam içeri giriyorum arkamdan gereksiz laflar söylüyor. Kendisinden özür dilemesini rica edeceğim. Gelsin benden veya tüm camiadan özür dilesin. Yoksa ben gider otobüsten alır özür diletirim. Herkes haddini bilsin. Belki o doğduğundan beri burada mağlubiyet yüzü görmüyoruz. Burası Fenerbahçe. Tamam durumumuz belli ama herkes haddini bilsin."

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe volkan demirel

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Okuyucu Yorumları 22 yorum
volkan demirel varsa kesin orada futbolun dışında hersey var
hoşt
Volkan bence kafanı o sözlere değil Fenerbahçe'nin kalan maçlarını yor, bu sene rezil ettiniz büyük Fenerbahçeyi
@cesuryorum noldu civciv arkadan hamsiyi soktular derbi kazanamayan reziller muhaha hakem sayesinde haram puan aldınız devlet sayesinde ligde kaldınız muhaha
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