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Volkan Demirel'den Alex De Souza sözleri: Kolay olmayacak!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
07.11.2024 18:52
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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Antalyaspor ile Sipay Bodrum FK karşı karşıya gelecek. İki takımında mutlak üç puana ihtiyaç duyduğu zorlu mücadele öncesi Ege ekibinin Teknik Direktörü Volkan Demirel, açıklamalar yaptı.

Volkan Demirel'den Alex De Souza sözleri: Kolay olmayacak!

Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda mücadele edecek.

Geçtiğimiz hafta İsmet Taşdemir yerine takımın başına getirilen Volkan Demirel, antrenman sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı.

''DAHA İNANÇLI BAKMAMI SAĞLIYOR''

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Zamana ihtiyaçlarının olduğu ancak takımına güvendiğini dile getiren Demirel, "Her şey hemen olmayacak. Ama üç günde bile bu kadar anlayışın değişmesi ilerleyen haftalara daha inançlı bakmamı sağlıyor. Antalyaspor maçında skor ne olur bilmiyorum ama geçen maçtaki düzenimizi, tertibimizi sahaya yansıtmaya odaklanacağız." ifadelerini kullandı.

''KARDEŞLİĞİMİZ BU HAFTA BİZİ RAKİP HALE GETİRECEK''

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Antalyaspor Teknik Direktörü Alex De Souza hakkında konuşan Demirel, "Alex ile 10-11 senelik bir takım arkadaşlığım var. Bunun belli bölümlerinde kaptanlığımı yaptı. Hala görüşüyoruz. Eski Fenerbahçeli futbolcuların olduğu bir whatsapp grubu var. Oradan konuştuğumuz, ara ara buluştuğumuz, sevdiğimiz insanlar. Tabii ki Fenerbahçe'deki arkadaşlığımız, kardeşliğimiz bu hafta bizi rakip hale getirecek. Onun da inşallah teknik direktörlük hayatı uzun olur. Onlar için de zor bir maç, kolay bir maç değil. Bizim için de zor bir maç. Ama hak edenin kazanacağı, dostluğun kazanacağı bir maç olacağına eminim." sözlerini sarf ederek açıklamalarını sonlandırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Alex de Souza Volkan Demirel
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