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Volkan Demirel'den Fenerbahçe'ye gözdağı!

13.10.2023 16:23 | Son Güncelleme:
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Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Fenerbahçe maçı için açıklamalarda bulunarak sarı-lacivertlilere gözdağı verdi.

Volkan Demirel'den Fenerbahçe'ye gözdağı!

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Süper Lig'in 9. haftasında karşılaşacakları Fenerbahçe maçı hakkında açıklamalarda bulundu.

"HER İKİ TAKIM İÇİN ÇOK ZOR BİR MAÇ OLACAK"

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Volkan Demirel, "Her iki takım için çok zor bir maç olacak. Fenerbahçe bu sene yaptığı transferlerle İsmail hocanın önderliğinde lige çok güzel bir başlangıç yaptılar, Hem Avrupa'da hem de ligde henüz yenilmediler. Bu da onların gücünü ortaya koyuyor." dedi.

"İYİ BİR SONUÇLA AYRILMAK EN BÜYÜK HEDEFİMİZ"

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Demirel, "Konya maçının ardından futbolcularımıza 3 gün izin verdik. İzin ardından da geçtiğimiz Perşembe günü Antalya kampımız başladı. Şu an için her şey yolunda. 16 Ekim Pazartesi gününe kadar Antalya'da hazırlıklarımızı sürdüreceğiz. Pazartesi günü İstanbul'a dönerek, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam edeceğiz. Şu ana kadar bizim için her şey yolunda gidiyor. Fenerbahçe maçından da iyi bir sonuçla ayrılmak en büyük hedefimiz" diye konuştu.

(Hatay Söz)

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