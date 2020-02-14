Volkan Demirel'den Galatasaray'a olay gönderme

Fenerbahçe'de antrenör olarak görev alan Volkan Demirel, Galatasaray derbisi öncesinde yine gündeme oturdu.

Fenerbahçe Spor Kulübü, resmi YouTube kanalında 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel bir içerik yayınladı. 14 Şubat Sevgililer Günü özel bölümüne Zeynep - Volkan Demirel çifti ile Damla - Melih Mahmutoğlu çifti konuk oldu.

FARKLI CEVAPLAR SONRASI GÜLÜŞMELER YAŞANDI

Melih Mahmutoğlu, Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel'e "Volkan'ı tribünden canlı izlediğin ilk maç hangisiydi?" sorusunu yöneltti. Zeynep Demirel, Fenerbahçe-Galatasaray cevabını verirken, Volkan Demirel ise "Fenerbahçe-Gaziantep" dedi.

"GALATASARAY'I DA ZATEN YENMİŞİZDİR"

Çiftin birbirinden farklı cevaplar vermesiyle gülüşmeler yaşanırken, bu esnada Volkan Demirel'den Galatasaray'a gönderme geldi. Maçların skorları sorulan Volkan Demirel, "Gaziantep maçını 3-1 kazandık. Galatasaray'ı da zaten yenmişizdir" diyerek sarı kırmızılı taraftarları kızdırdı.

