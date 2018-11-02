Volkan Demirel'den Galatasaray derbisi paylaşımı

Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel, sosyal medya hesabından derbi ile ilgili paylaşımda bulundu.
Fenerbahçe'nin emektar eldiveni Volkan Demirel, sosyal medya hesabından Fenerbahçe'ye başarılar diledi.
Galatasaray deplasmanından bir sevincinin olduğu görülen görsele açıklama olarak "Başarıları FENERBAHÇEM" yazısını paylaştı.
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