Volkan Demirel'den Galatasaray maçı öncesi karar! Eski Galatasaraylıyı kadro dışı bıraktı

Gençlerbirliği’nde Galatasaray maçı öncesi sürpriz karar alındı. Eski sarı kırmızılı Onyekuru kadro dışı bırakıldı, kritik mücadelede forma giyemeyecek.

Cevdet Berker İşleyen
Henry Onyekuru

NİJ Nijerya
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Gençlerbirliği
Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında lider Galatasaray’ı konuk etmeye hazırlanan Natura Dünyası Gençlerbirliği’nde dikkat çeken bir karar alındı. Başkent ekibi, zorlu karşılaşma öncesi kadro planlamasında önemli bir değişikliğe gitti.

Teknik direktör Volkan Demirel ve kulüp yönetiminin ortak değerlendirmesi sonrası, son iki maçta ilk 11’de görev alan Onyekuru kadro dışı bırakıldı. Nijeryalı futbolcunun Galatasaray karşısında forma giymeyeceği ve takımdan ayrı çalışmalarını sürdüreceği öğrenildi.

Bir dönem Galatasaray formasıyla 3 farklı dönemde sahaya çıkan Onyekuru için bu karşılaşma özel bir anlam taşıyordu. Demirel'in bu kararı sonrası kararın nedeni sorgulanmaya başlandı.

Gençlerbirliği formasıyla bu sezon 19 maça çıkan Onyekuru, gol ve asist katkısı veremedi. Beklentilerin altında kalan performansının ardından alınan kadro dışı kararı, kritik Galatasaray maçı öncesi teknik heyetin net tavrı olarak değerlendirildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beşiktaşlı futbolcu Kartal Kayra Yılmaz ameliyat edildiBeşiktaşlı futbolcu Kartal Kayra Yılmaz ameliyat edildi
Göztepe'de Lis'e Lech Poznan kancasıGöztepe'de Lis'e Lech Poznan kancası

En Çok Okunan Haberler
9 ilde çok sayıda gözaltı! Asker, polis, öğretmen, hemşire...

9 ilde çok sayıda gözaltı! Asker, polis, öğretmen, hemşire...

ABD Başkanı Trump: "İran ile savaş bitmeye çok yakın"

ABD Başkanı Trump: "İran ile savaş bitmeye çok yakın"

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! İki dev elendi, yarı finale yükseldiler!

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! İki dev elendi, yarı finale yükseldiler!

Eski hakem ve içerik üreticisi Elif Karaarslan’ın ifadesi ortaya çıktı

Eski hakem ve içerik üreticisi Elif Karaarslan’ın ifadesi ortaya çıktı

Fiyatları etkileyecek gelişme! ABD'den İran kararı: 5 gün var

Fiyatları etkileyecek gelişme! ABD'den İran kararı: 5 gün var

Akaryakıta zam geldi, indirim bekleniyor

Akaryakıta zam geldi, indirim bekleniyor

