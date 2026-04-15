Volkan Demirel'den Galatasaray maçı öncesi karar! Eski Galatasaraylıyı kadro dışı bıraktı

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında lider Galatasaray’ı konuk etmeye hazırlanan Natura Dünyası Gençlerbirliği’nde dikkat çeken bir karar alındı. Başkent ekibi, zorlu karşılaşma öncesi kadro planlamasında önemli bir değişikliğe gitti.

KADRO DIŞI BIRAKILDI

Teknik direktör Volkan Demirel ve kulüp yönetiminin ortak değerlendirmesi sonrası, son iki maçta ilk 11’de görev alan Onyekuru kadro dışı bırakıldı. Nijeryalı futbolcunun Galatasaray karşısında forma giymeyeceği ve takımdan ayrı çalışmalarını sürdüreceği öğrenildi.

GALATASARAY'DA OYNAMIŞTI

Bir dönem Galatasaray formasıyla 3 farklı dönemde sahaya çıkan Onyekuru için bu karşılaşma özel bir anlam taşıyordu. Demirel'in bu kararı sonrası kararın nedeni sorgulanmaya başlandı.

19 MAÇA ÇIKMIŞTI

Gençlerbirliği formasıyla bu sezon 19 maça çıkan Onyekuru, gol ve asist katkısı veremedi. Beklentilerin altında kalan performansının ardından alınan kadro dışı kararı, kritik Galatasaray maçı öncesi teknik heyetin net tavrı olarak değerlendirildi.