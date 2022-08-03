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Volkan Demirel'den ilginç beğeni! Tepki gelince apar topar sildi...

03.08.2022 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem Fatih Karagümrük'ü çalıştıran Volkan Demirel'in Twitter hesabından beğendiği tweet gündem oldu. Emre Mor'un Fenerbahçe'ye transferiyle alakalı bir yorumu beğenen tecrübeli teknik adam, tepkilerin gelmesinin ardından kısa süre içinde beğeniyi sildi.

Volkan Demirel'den ilginç beğeni! Tepki gelince apar topar sildi...

Fatih Karagümrük'ün başında gösterdiği başarılı performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Volkan Demirel, kısa süre önce takımdan ayrılmıştı. Oyuncularına güzel futbol oynatan Demirel'in ayrılışı kamuoyunda büyük şok etkisi yaratmıştı. Tecrübeli teknik adamın sosyal medya hesabından yaptığı beğeni taraftarların gözünden kaçmadı.

ÖNCE BEĞENDİ SONRA SİLDİ

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Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'ten aldığı Emre Mor ile ilgili bir tweet beğenen Volkan Demirel, tepkilerin gelmesinin ardından beğeniyi sildi.

22 MAÇTA 10 GALİBİYET

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Fatih Karagümrük Kulübü, teknik sorumlu görevi için Volkan Demirel ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığını geçtiğimiz Aralık ayında açıklamıştı. Demirel, Fatih Karagümrük ile Süper Lig'de 22 maça çıktı, 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Fatih Karagümrük, sezonu 57 puanla 8. sırada tamamladı.

Twitter'dan açıklama yapan Volkan Demirel, "Fatih Karagümrük Kulubü ile olan yolculuğumuz bugün itibari ile Başkan Süleyman Hurman’ın isteği doğrultusunda tamamlandı. Futbolcu arkadaslarıma, başarımız için emek veren herkese ve onlar için mücadele etmekten büyük gurur duyduğum taraftara sonsuz teşekkür ediyorum" demişti.


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