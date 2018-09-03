Volkan Demirel'den Kayserisporlulara skandal sözler!

Spor Toto Süper Lig’de Fenerbahçe’yi Kadıköy’de 3-2 yenen Kayserisporlu futbolcular 90 dakikanın ardından 3 puanın mutluluğunu taraftarlarının bulunduğu tribünlere giderek yaşamıştı.
Maçta forma giymeyen 2 Fenerbahçeli Volkan Demirel ve Alper Potuk, saha içinde sevinen Kayserispor futbolcularının üstüne yürümüştü.
Gerginlik sırasında itiş kakış yaşanırken Volkan Demirel’in sinirli olduğu gözlendi. Tecrübeli kalecinin körüklü çıkış tünelinde sarı-kırmızılı oyuncularla yaşadığı diyalog ortaya çıktı.
Sinirlerine hakim olamayan Volkan Demirel'in görüntülerde "Sakin... Sakin... Şov yapmaya gerek yok! Akıllı akıllı içeri... Akıllı akıllı içeri... Şerefsizlik yapmayın! Bir maç kazandınız" dediği duyuluyor.
(Sözcü)
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