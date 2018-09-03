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Volkan Demirel'den Kayserisporlulara skandal sözler!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 03.09.2018 13:43 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 4.haftasında Kayserispor'a mağlup olan Fenerbahçe'de Volkan Demirel'in rakip takım oyuncularıyla soyunma odası koridorlarında yaşadığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı.

Spor Toto Süper Lig’de Fenerbahçe’yi Kadıköy’de 3-2 yenen Kayserisporlu futbolcular 90 dakikanın ardından 3 puanın mutluluğunu taraftarlarının bulunduğu tribünlere giderek yaşamıştı.

Maçta forma giymeyen 2 Fenerbahçeli Volkan Demirel ve Alper Potuk, saha içinde sevinen Kayserispor futbolcularının üstüne yürümüştü.

Gerginlik sırasında itiş kakış yaşanırken Volkan Demirel’in sinirli olduğu gözlendi. Tecrübeli kalecinin körüklü çıkış tünelinde sarı-kırmızılı oyuncularla yaşadığı diyalog ortaya çıktı.

Sinirlerine hakim olamayan Volkan Demirel'in görüntülerde "Sakin... Sakin... Şov yapmaya gerek yok! Akıllı akıllı içeri... Akıllı akıllı içeri... Şerefsizlik yapmayın! Bir maç kazandınız" dediği duyuluyor.

(Sözcü)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Kayserispor volkan demirel

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bu nasıl mahlukat kendisi bırak avrupayı gs yi yendiğinden ölümğne seviniyor ne futbılcu ne şnsan değil bu senden başka var mı ama ali başkan seni yollar sanırım azize gibi değil fedayi ihtiyacı yok
volkan fenerbahçemden cektir ol git
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