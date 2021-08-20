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Volkan Demirel'den Muhammed Gümüşkaya'ya tebrik

20.08.2021 08:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin Helsinki'yi mağlup ettiği müsabakada galibiyet golünü atan Muhammed Gümüşkaya'ya Volkan Demirel'den tebrik geldi.

Volkan Demirel'den Muhammed Gümüşkaya'ya tebrik

Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi play off turu ilk maçında Helsinki'yi 1-0 mağlup ederken harika bir gole imza atan Muhammed Gümüşkaya takdir topladı.

Sarı lacivertliler, Kadıköy'de Finlandiya ekibi Helsinki'yi konuk ederken oyuna Mesut Özil'in yerine dahil olan 20 yaşındaki futbolcu, sol çaprazdan sert bir vuruşla topu rakip ağlara yolladı.

Takımına harika bir golle galibiyeti getiren Muhammed Gümüşkaya, sosyal medyada adın söz ettirirken Fenerbahçe'nin eski yardımcı antrenörü Volkan Demirel'den de paylaşım geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Demirel, "Şans verilmesi güzel, şansı iyi değerlendirmek daha güzel... Bravo Muhammed" ifadelerini kullandı.


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Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü
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