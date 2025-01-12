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Volkan Demirel'den şoke edecek açıklamalar! "Kadromuz bu lig için iyi değil! Türk futbolu hakemlerle düzelmez..."

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
12.01.2025 08:44
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Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, Beşiktaş karşısında iyi mücadele ettiklerini ancak beceri ve yetenek eksikliği sebebiyle sonuç alamadıklarını söyledi.

Volkan Demirel'den şoke edecek açıklamalar! "Kadromuz bu lig için iyi değil! Türk futbolu hakemlerle düzelmez..."

Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Bodrum FK, deplasmanda Beşiktaş’a 2-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, “Takımım iyi mücadele etti. Biz 42 kere ceza sahasına girmişiz. 2 üstü de gol beklentimiz var ama beceri ve yetenek sizi sonuçlara getiriyor. Bugün sonuç alamadık. Bunun bir sebebi de hakem. Ben ilk defa gördüm, akan oyunun durdurulup, VAR’a gidilerek penaltı verilmemesini. Nedeni nedir bilmiyorum, umarım açıklama yaparlar. Musrati’nin de dirseği var. Bunların hiçbiri bizim lehimize sonuçlanmadı. Ben hem içeride hem dışarıda mücadele vereceğim. Sonra ben de bu mücadelenin ardından dimdik konuşacağım. İkinci yarıda transferlere birlikte daha üst sıraları zorlayan bir Bodrum FK olacak” ifadelerini kullandı.

“KADROMUZ BU LİG İÇİN YETERLİ DEĞİL”

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Devre arası transfer döneminde kadrolarını güçlendireceklerine vurgu yapan Demirel, “Kadromuz bu lig için yeterli değil. Bunu bilerek buraya geldim. Ben şu an öğrenme aşamasındayım. Benim oyuncularımdan bir tek şikayet edebileceğim bir tek Samsunspor maçının ikinci yarısıdır. Ben Hatayspor ve Karagümrük’te elimdeki kadroyu ve oyun planımı bir yere getirmeye çalışıyorum. İnşallah bu sene ligde kalırsak seneye daha hedefli bir Bodrum FK izleyeceğimizi düşünüyorum. Ligde kalacağımıza da inanıyorum. İnanmasam burada olmam” şeklinde konuştu.

“VAR HAKEMLERİNİN DEĞİŞMESİYLE TÜRK FUTBOLCU DÜZELMEZ”

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Volkan Demirel, gelecek haftadan itibaren Süper Lig’de yabancı VAR hakemlerinin görev alacak olmasını ise şu şekilde yorumladı:

“Bence sadece VAR hakemleri veya hakemlerin değişmesiyle de Türk futbolu düzelmez. Değişecek çok şey var ama biz görür müyüz bilmiyorum.”

Volkan Demirel'in açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Başarı için kadronun güçlendirilmesi şart!
Hakem hataları Türk futbolunu olumsuz etkiliyor.
Volkan Demirel'in görüşlerine katılıyorum.
Bu sadece Demirel'in görüşleri, Türk futbolu daha karmaşık.

Anahtar Kelimeler:
Volkan Demirel bodrumspor
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