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  4. Volkan Demirel'den Süper Lig için şampiyonluk kehaneti! Galatasaray'ın takılacağı maçları açıkladı

Volkan Demirel'den Süper Lig için şampiyonluk kehaneti! Galatasaray'ın takılacağı maçları açıkladı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
15.04.2025 12:16
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Volkan Demirel, şampiyonluğun en büyük adayı konumunda bulunan Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ligin kalan 7 maçında nasıl bir performans sergileyeceğine dair tahminde bulunurken, şampiyonluk için de dikkat çeken bir kehanette bulundu. İşte detaylar...

Volkan Demirel'den Süper Lig için şampiyonluk kehaneti! Galatasaray'ın takılacağı maçları açıkladı

Fenerbahçe'de uzun yıllar kalecilik yapan ve bir süre teknik direktörlük yaptıktan sonra kariyerine yorumcu olarak devam eden Volkan Demirel, Asist Analiz YouTube kanalında Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Süper Lig'de kalan 7 maçıyla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Demirel değerlendirmesinde Fenerbahçe'nin 7 maçını da kazanacağını düşündüğünü belirtirken, Galatasaray'ın takılacağı maçı tahmin etti.

İŞTE O SÖZLER...

"FENERBAHÇE'NİN TAKILACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

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"Ben, Fenerbahçe'nin takılacağı bir maç olduğunu düşünmüyorum. 7 maç kaldı. İyi takımlarla oynayacak. Kayserispor ve Gaziantep FK'nin yükselişi var. Beşiktaş konum ve durum olarak kötü ama yine de Beşiktaş'tır. Başakşehir bence ligin en iyi takımlarından bir tanesi, zor maç. Eyüpspor maçı zor maç. Bir tek Hatay burada büyük ihtimal küme düştü çünkü orada bir rahat deplasman olabilir. Sonra Konya...

"7 MAÇI DA KAZANIR"

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"Konya'nın fikstürdeki durumuna göre Konya maçı da zor olabilir. Ben, Fenerbahçe'nin 7 maçını da kazanacağını düşünüyorum."

"GALATASARAY'IN ZORLANACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

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Galatasaray'ın iç sahada zorlanacağını düşünmüyorum. Trabzonspor ve Göztepe maçları bilhassa Trabzonspor maçı, Fatih Hoca'dan ötürü söylüyorum bunu Galatasaray'ın işini zorlaştırabilir."

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