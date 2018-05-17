Volkan Demirel'den tarihi karar

Şu anda 508 maçla kulüp tarihinde Müjdat Yetkiner’i izleyen Volkan her şartta kariyerine sarı-lacivertli takımda devam etmek istiyor. Maddi beklenti içinde olmayan, tıpkı bir taraftar gibi kendisini gören deneyimli kaptanın dört sezon daha Fenerbahçe’de oynamayı planladığı öğrenildi. 2-3 Haziran’da yapılacak başkanlık seçimi ya da herhangi bir teknik direktör değişimini çok kafasına takmayan Volkan, şartlar ne olursa olsun kulübünü bekleyip, hizmet etmek için şansını deneyecek. Şu anda 36 yaşında olan Fenerbahçe kaptanının, 40 yaşına kadar oynama hedefi var.

Türkiye’de başka bir kulübü düşünmeyen Volkan’ın ileride teknik direktörlük gibi bir hayali de bulunuyor. Özellikle son 2 yılda hem Dick Advocaat hem de Aykut Kocaman dönemlerinde bu hedefi üzerine ciddi kafa yoran tecrübeli futbolcu geleceğe de yatırım yapıyor.

Her iki hocanın yöntemlerini dikkatle inceleyen Volkan Demirel gelecek dönemlerin zeminini hazırlıyor. Özellikle kalede tüm sahayı farklı bir gözle izleyen Volkan’ın son haftalarda tıpkı bir libero gibi ceza sahası dışına çıkışlarında da bu durum öne çıkıyor. Tıpkı maçları bir teknik direktör gibi takip eden 36 yaşındaki eldiven, en ufak bir anı bile kaçırmıyor. Doğru zamanda doğru yerde olan ve maç içi hamleleriyle alkış toplayan Volkan’ın performansı da bu sayede artış gösterdi.