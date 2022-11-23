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Volkan Demirel'den tarihi kehanet! 7-0'lık maç sonrası açıkladı

23.11.2022 21:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Kupası'nda şu ana kadar alınan en farklı skorun kaydedildiği İspanya Kosta Rika mücadelesinin yankıları sürerken, Hatayspor'da teknik direktörlük görevi yürüten Volkan Demirel mücadelenin ardından karşılaşmaya dair değerlendirmelerde bulundu. Demirel'in "Bu skoru bilmiştim kalbimiz temiz" sözleri sosyal medyada gündem oldu. İşte o sözler...

Volkan Demirel'den tarihi kehanet! 7-0'lık maç sonrası açıkladı

2022 FIFA Dünya Kupası E Grubu mücadelesinde Kosta Rika'yı 7-0 gibi farklı bir skorla mağlup eden İspanya gruba 3 puanlı bir başlangıç yaparken, rakibini adeta gole boğdu.

KARŞILAŞMAYI YORUMLADI!

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Mücadelenin ardından atılan 7 golün yankıları sürerken, Fenerbahçe'nin ve milli takımın eski kalecilerinden olan ve kariyerine Hatayspor'da teknik direktör olarak devam eden Volkan Demirel, TRT ekranlarından karşılaşmayı yorumladı.

"İSPANYA İÇİN RAHAT MAÇ"

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Demirel yorumunda "Bence bugün Kosta Rika İspanya karşısında Suudi Arabistan ve Japonya gibi oynayamadı, daha açık bir futbol tercih etti. Yetenekli ayakları sayesinde İspanya'nın işi daha da rahatladı. İspanya için rahat bir maç geçti." şeklinde konuştu.

"KALBİMİZ TEMİZ"

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Karşılaşmanın skorunu bildiğini söyleyen Volkan Demirel "Skoru da verdim ben hatta, 7-0'lık bir skor gibi düşüncem vardı ki herhalde kalbimiz temiz onu da bildik" ifadelerini kullandı.

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