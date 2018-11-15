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Volkan Demirel Dereağzı Tesisleri'nde çalışmalarını sürdürüyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 15.11.2018 19:44 | Son Güncelleme

Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan Volkan Demirel, çalışmalarına Dereağzı Tesisleri’nde devam ediyor. Volkan Demirel'in antrenmanlardaki hırslı görüntüsü dikkatlerden kaçmadı.

Fenerbahçe’de bu sezon sözleşmesi yenilenen ve daha sonra sarı-lacivertlilerde yardımcı antrenör olarak görev yapan Erwin Koeman ile tartışan Volkan Demirel, bu davranışı sebebiyle kadro dışı bırakılmıştı. Deneyimli eldiven, kadro dışı kalmasının ardından çalışmalarına Fenerbahçe’nin Dereağzı’nda bulunan tesislerinde devam ediyor.

37 yaşındaki kaleci, kaleci antrenörleriyle beraber çalışmalarını gerçekleştirirken, antrenmanlardaki hırsı dikkat çekti.

Tecrübeli file bekçisinin yakın zamanda yönetim tarafından affedileceği ve A takıma geri döneceği konuşuluyor.

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