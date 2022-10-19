SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Ziraat Türkiye Kupası
  4. Volkan Demirel'e şok! 2. Lig ekibine elendi

Volkan Demirel'e şok! 2. Lig ekibine elendi

19.10.2022 21:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele eden Hatayspor, üçüncü tur maçında 2. Lig ekibi Düzcespor ile karşı karşıya geldi. Volkan Demirel'in öğrencileri rakibine 2-0 mağlup olarak Türkiye Kupası'na erken veda etti. İşte detaylar...

Volkan Demirel'e şok! 2. Lig ekibine elendi

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. ZTK 3. tur mücadelesinde Volkan Demirel'in çalıştırdığı Atakaş Hatayspor ile TFF 2. Lig Düzcespor ile karşı karşıya geldi.

ERKEN VEDA!

PKPKN

Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan mücadelede gülen taraf 2-0'lık skorla konuk ekip Düzcespor olrken, rakibini kupanın dışına itmeyi başardı ve adını 4. tura yazdırdı. Düzcespor'a galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Emre Gündoğdu ve 90+5. dakikada Eren Karadağ kaydetti.

Atakaş Hatayspor'da Simon Falette 49. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

2 GALİBİYET 2 MAĞLUBİYET

OKNOKN

Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel, takımın başına geçtiği bu günden beri toplam 4 maça çıktı. Söz konusu maçlarda, Türkiye Kupası dahil olmak üzere 2 galibiyet 2 mağlubiyet aldı. Volkan Demirel'in öğrencileri, Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gökhan Töre geri döndü! Attığı golle dillere düştü...Gökhan Töre geri döndü! Attığı golle dillere düştü...
Arda Güler'den izleyenleri duygulandıran hareket! Maç öncesi polis memuruna sıkı sıkıya sarıldıArda Güler'den izleyenleri duygulandıran hareket! Maç öncesi polis memuruna sıkı sıkıya sarıldı
Meğer neler olmuş neler! Kayseri'de devre arası: Yine Kerem, yine kavga! Meğer neler olmuş neler! Kayseri'de devre arası: Yine Kerem, yine kavga!
Anahtar Kelimeler:
Hatayspor Volkan Demirel son dakika ztk Ziraat Türkiye Kupası atakaş ak maçı süper li maçın iyet da,

En Çok Okunan Haberler

Yüz değil, bin değil, tam 10 bin kasa palamut...

Yüz değil, bin değil, tam 10 bin kasa palamut...

‘Mehmet Ali Çelebi'nin eşi adına çok utandım’

‘Mehmet Ali Çelebi'nin eşi adına çok utandım’

Yeni sevgilisiyle dudak dudağa poz verdi!

Yeni sevgilisiyle dudak dudağa poz verdi!

Acun Ilıcalı, Türkiye'den bir ismi daha Hull City'e getirdi!

Acun Ilıcalı, Türkiye'den bir ismi daha Hull City'e getirdi!

İsmi bile belli! F.Bahçe-G.Saray derbisini yabancı hakem yönetecek

İsmi bile belli! F.Bahçe-G.Saray derbisini yabancı hakem yönetecek

Ne yaptın Jesus! İşte yeni profil fotoğrafı...

Ne yaptın Jesus! İşte yeni profil fotoğrafı...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Akciğer kanserinin en sık görülen belirtisi: Hemoptizi!

Akciğer kanserinin en sık görülen belirtisi: Hemoptizi!

Boşanma davasında 'çıplak fotoğraf albümü skandalı'!

Boşanma davasında 'çıplak fotoğraf albümü skandalı'!

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Canlı yayında doğurdu: Milyonlarca izlendi! Çaya teşekkür etti

Canlı yayında doğurdu: Milyonlarca izlendi! Çaya teşekkür etti

Kabızlık sorunu tarih oluyor! Bağırsakları anında harekete geçirir

Kabızlık sorunu tarih oluyor! Bağırsakları anında harekete geçirir

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.