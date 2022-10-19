Volkan Demirel'e şok! 2. Lig ekibine elendi

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. ZTK 3. tur mücadelesinde Volkan Demirel'in çalıştırdığı Atakaş Hatayspor ile TFF 2. Lig Düzcespor ile karşı karşıya geldi.

ERKEN VEDA!

Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan mücadelede gülen taraf 2-0'lık skorla konuk ekip Düzcespor olrken, rakibini kupanın dışına itmeyi başardı ve adını 4. tura yazdırdı. Düzcespor'a galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Emre Gündoğdu ve 90+5. dakikada Eren Karadağ kaydetti.

Atakaş Hatayspor'da Simon Falette 49. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

2 GALİBİYET 2 MAĞLUBİYET

Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel, takımın başına geçtiği bu günden beri toplam 4 maça çıktı. Söz konusu maçlarda, Türkiye Kupası dahil olmak üzere 2 galibiyet 2 mağlubiyet aldı. Volkan Demirel'in öğrencileri, Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek.

