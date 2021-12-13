Volkan Demirel, Fatih Karagümrük'ün başına mı geçiyor? Başkan açıkladı

Fatih Karagümrük'te Francesco Farioli ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük koltuğu boşaldı. Sosyal medyada Volkan Demirel'in takımın başına geçirileceği konuşulmaya başlamıştı. Fatih Karagümrük Başkanı yaptığı açıklamayla dedikodulara son noktayı koydu.

"ŞU ANDA ÖYLE BİR ŞEY YOK"

Süleyman Hurma, "Volkan Demirel tabii ki olabilir. Volkan, Türkiye'de futbolda bir noktaya gelmiş, Fenerbahçe'de, A Milli Takım'da kendini kanıtlamış, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin teknik ekibinde yer almış, Volkan gibi önemli bir isimle çalışmayı tabii ki arzu ederiz. Ama bugün Volkan ile anlaştınız mı, diye bir şey soruyorsanız, şu anda öyle bir şey yok. Gayet tabii ki bir gün öyle bir kardeşimizle beraber olabilelim. Bu olabilir, olmayabilir de." ifadelerini kullandı.

