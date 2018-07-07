Volkan Demirel, Fenerbahçe'nin teklifini reddetti

Kanarya'da kaptan Volkan Demirel ile yönetim arasındaki sözleşme görüşmelerinin uzamasının parasal sıkıntıdan kaynaklandığı öğrenildi. Yönetimin 16 yıldır Fenerbahçe’de olan Volkan’a yıllık 500 bin euroluk teklifte bulunduğu geçen sezon 2.5 milyon euro kazanan kaptanın ise bunu kabul etmediği belirtildi. Volkan’la yönetim arasındaki pazarlıklar sürüyor. Sarı-Lacivertli takımda şu anda kaleci olarak genç Erten bulunuyor.

(STAR)

