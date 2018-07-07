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Volkan Demirel, Fenerbahçe'nin teklifini reddetti

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 07.07.2018 09:31 | Son Güncelleme

Sarı-lacivertli takımın file bekçisi yıllık 500 bin euroya “Hayır” dedi. Pazarlıkların sürdüğü belirtildi.

Volkan Demirel, Fenerbahçe'nin teklifini reddetti

Kanarya'da kaptan Volkan Demirel ile yönetim arasındaki sözleşme görüşmelerinin uzamasının parasal sıkıntıdan kaynaklandığı öğrenildi. Yönetimin 16 yıldır Fenerbahçe’de olan Volkan’a yıllık 500 bin euroluk teklifte bulunduğu geçen sezon 2.5 milyon euro kazanan kaptanın ise bunu kabul etmediği belirtildi. Volkan’la yönetim arasındaki pazarlıklar sürüyor. Sarı-Lacivertli takımda şu anda kaleci olarak genç Erten bulunuyor.

(STAR)

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Fenerbahçe volkan demirel Spor Toto Süper Lig

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Ciğeri beş para etmez adama 500 bin çok bile
ALLAH AŞKINA SİZ OLSANIZ KABUL EDER MİSİNİZ LÜTFEN?ATTAN İNİP EŞEĞE BİNER MİSİNİZ? YİĞİDİ ÖLDÜR,AMA HAKKINI VER!!!
yazık fenev kimlere kaldı..gonderin bu jelibonu darıcaya.
Japonya’yın file bekçisi Kawashima’yı alın.
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