Volkan Demirel: Galatasaray bu sene sıkıntı çekecek

Galatasaray kendi evinde Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan Volkan Demirel flaş ifadeler kullandı.

"DEFANSİF BİR KADROYDU"

"Trabzon maçının ilk yarısındaki kadro, Lazio maçındaki kadro ile Galatasaray'ın ileri kat etmesi söz konusuydu ama ilk yarıya baktığımda o düşüncelerim geriye çekildi. Galatasaray'ın Trabzonspor karşısındaki ilk yarıdaki kadrosu, hareketlilik anlamında doğruydu. Bugün baktığımda o ileri üçlünün kadrosuyla çıkılmadı, daha defansif bir kadroydu. Taylan, Berkan, Cicaldau, 3'ü de 6,5 oynayan oyuncular. Trabzonspor maçındaki hareketliliği kaybetti."

"GALATASARAY BU SENE SIKINTI ÇEKECEK"

"Galatasaray'ın bu oyunu, bu oyuncularla çok zor. Galatasaray bu sene sıkıntı çekecek, gözüküyor. Yedlin diyoruz mesela, aşağı yukarı bütün pasları Alanyaspor'a verdi. Morutan biraz sağda kaldı, 10 ve 8 numara özellikli, orada oynamayı tam doğru bilmediğini düşünüyorum, normal pozisyonda daha etkili olacağını düşünüyorum. Genel anlamda bir sıkıntı var, 3 haftadır kazanamayan bir Galatasaray var. 2-0 öne geçtikten sonra maçları da verdi, düşünülmesi gereken konular çok fazla, en kısa sürede Fatih Terim, ekibi ve yönetim çözecektir."

