SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Volkan Demirel, Galatasaray'dan teklif mi aldı? Kendisi açıkladı!

Volkan Demirel, Galatasaray'dan teklif mi aldı? Kendisi açıkladı!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 04.10.2020 18:22 | Son Güncelleme

Uzun yıllar Fenerbahçe kalesini koruyan ve taraftarın sevgilisi olan Volkan Demirel'den çarpıcı açıklamalar geldi. Aktif futbol yaşantısını sonlandırdıktan sonra sarı-lacivertli teknik heyette görev almaya başlayan Demirel, hayatının kırılma anıyla ilgili konuştu ve Galatasaray sorusuna cevap verdi.

Volkan Demirel, Galatasaray'dan teklif mi aldı? Kendisi açıkladı!

Fenerbahçe'nin efsane isimlerden olan Volkan Demirel samimi açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY'DAN TEKLİF ALDIN MI?

"Çok teklif aldım, isim vermek istemiyorum ama çok teklif gelmişti..Söylemek istemediklerimi söylemedim. Fenerbahçe için var oldum ve var olmaya devam edeceğim diyip kalktım. Futbol topunu hayatımdan çıkarmayı düşünüyordum 1 gece önce."

"KADRO DIŞI KALACAĞIM AKLIMA GELMEZDİ"

"Fenerbahçe'de kadro dışı kalacağım hiç aklıma gelmezdi. Hani kırılma anı deriz ya benim en zor anımdı. O toplantıya çıkarken futboldan uzaklaşmayı kafama yazmıştım. Her şeyi silecektim, futbolu da bırakacaktım. Eşimle ve babamla bir gün önce futbolu bırakmayı konuşmuştum. Masaya geldiğim an kararımı değiştirdim. Eşim, arkadaşlarım öyle biliyordu. Masaya oturdum, insanları gördüm. Onu planlamamıştım."

"BUFFON DÜNYANIN EN İYİSİ"

"40'a kadar oynayacaktım ama nasip değilmiş. Bir şeyin zamanı gelince onu yapıyorsun. Önümde hep Buffon örneği vardı. Buffon'u izlediğimde bu adamda bir şey var bunu takip edeyim dedim, her şeyini takip ettim. Hayran oldum. O bırakınca bırakacaktım ama hala oynuyor. Ama adam efsane o Buffon, ben Volkan. Buffon dünyanın en iyisi..."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSoner Sarıkabadayı evlendiSoner Sarıkabadayı evlendi
Rıdvan Dilmen: Penaltı tekrarlanmalıydıRıdvan Dilmen: Penaltı tekrarlanmalıydı
Formula 1 bileti nasıl alınır? Formula 1 biletleri ne kadar? İşte Biletix Formula 1 İstanbul bilet fiyatları detayları!Formula 1 bileti nasıl alınır? Formula 1 biletleri ne kadar? İşte Biletix Formula 1 İstanbul bilet fiyatları detayları!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Ermenistan, Azerbaycan'ın en büyük ikinci şehri Gence'ye saldırdı
Ermenistan, Azerbaycan'ın en büyük ikinci şehri Gence'ye saldırdı
Kırmızı Oda paylaşımı güldürdü! 'Kocam izin vermiyor...'
Kırmızı Oda paylaşımı güldürdü! 'Kocam izin vermiyor...'
Trabzonspor yeni transferi açıkladı!
Trabzonspor yeni transferi açıkladı!
Beşiktaş'tan transfer sürprizi
Beşiktaş'tan transfer sürprizi
İşte Edison Cavani'nin yeni takımı
İşte Edison Cavani'nin yeni takımı
Yeni transfer Kadıköy'de böyle görüntülendi
Yeni transfer Kadıköy'de böyle görüntülendi
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Fenerbahçe'de derbi öncesi şok ayrılık!
Fenerbahçe'de derbi öncesi şok ayrılık!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Anlaşma tamam! Visca imzayı atıyor!
Anlaşma tamam! Visca imzayı atıyor!
Fenerbahçe, ''30 gol atacak'' forvetini buldu!
Fenerbahçe, ''30 gol atacak'' forvetini buldu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zorya Luhansk, Allahyar Sayyadmanesh'i bekliyor
Zorya Luhansk, Allahyar'ı bekliyor
Yeni transfer Diego Perotti Kadıköy'de böyle görüntülendi (Diego Perotti kimdir?)
Yeni transfer Kadıköy'de böyle görüntülendi
Rıdvan Dilmen: Penaltı tekrarlanmalıydı
Rıdvan Dilmen: Penaltı tekrarlanmalıydı
Altay Bayındır: Penaltıyı kurtarmam gerekiyordu
Penaltıyı kurtarmam gerekiyordu
Erol Bulut: 1-2 transfer daha olacak
Erol Bulut'tan flaş transfer açıklaması
ÖZET | Fenerbahçe - Fatih Karagümrük: 2-1
Fenerbahçe lideri yendi!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.