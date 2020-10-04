Volkan Demirel, Galatasaray'dan teklif mi aldı? Kendisi açıkladı!

Fenerbahçe'nin efsane isimlerden olan Volkan Demirel samimi açıklamalarda bulundu.
"Çok teklif aldım, isim vermek istemiyorum ama çok teklif gelmişti..Söylemek istemediklerimi söylemedim. Fenerbahçe için var oldum ve var olmaya devam edeceğim diyip kalktım. Futbol topunu hayatımdan çıkarmayı düşünüyordum 1 gece önce."
"Fenerbahçe'de kadro dışı kalacağım hiç aklıma gelmezdi. Hani kırılma anı deriz ya benim en zor anımdı. O toplantıya çıkarken futboldan uzaklaşmayı kafama yazmıştım. Her şeyi silecektim, futbolu da bırakacaktım. Eşimle ve babamla bir gün önce futbolu bırakmayı konuşmuştum. Masaya geldiğim an kararımı değiştirdim. Eşim, arkadaşlarım öyle biliyordu. Masaya oturdum, insanları gördüm. Onu planlamamıştım."
"40'a kadar oynayacaktım ama nasip değilmiş. Bir şeyin zamanı gelince onu yapıyorsun. Önümde hep Buffon örneği vardı. Buffon'u izlediğimde bu adamda bir şey var bunu takip edeyim dedim, her şeyini takip ettim. Hayran oldum. O bırakınca bırakacaktım ama hala oynuyor. Ama adam efsane o Buffon, ben Volkan. Buffon dünyanın en iyisi..."
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