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Volkan Demirel: Hedefim teknik direktör olmak

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 22.10.2019 11:04 | Son Güncelleme

Fenerbahçe yardımcı antrenörü Volkan Demirel gelecekteki hedefini açıkladı. Volkan, "Kaleci olduğum için herkes benim kaleci antrenörü olmamı bekliyor ancak benim hedefim tamamen teknik direktörlüğe doğru gidecek" şeklinde konuştu.

Volkan Demirel: Hedefim teknik direktör olmak

Futbolculuk hayatlarını teknik adam olarak devam ettirmek isteyen 30 kursiyer, Türkiye Futbol Federasyonu’nun düzenlemiş olduğu UEFA B Antrenör Kursu için Erzurum’a geldi. 12 gün sürecek eğitimde ders alanlar arasında bulunan Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Volkan Demirel, "Kaleci olduğum için herkes benim kaleci antrenörü olmamı bekliyor ancak benim hedefim tamamen teknik direktörlüğe doğru gidecek" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun düzenlediği UEFA B Antrenör Kursu, Erzurum’da başladı. Aralarında A Milli formayı da terletmiş olan Volkan Demirel, Egemen Korkmaz, Ahmet Dursun ve Serkan Balcı gibi isimlerin yer aldığı 30 kursiyerin antrenör olmak için katıldığı UEFA B Antrenörlüğü kurs programında, Beşiktaş’ın eski kaptanı Mehmet Ekşi ve Fenerbahçe’nin eski kaptanı Ömer Kaner eğitim verdi. Sunum olarak antrenman, sporcu, antrenör ve antrenörün görevleri başlıklı konulardan bahseden Mehmet Ekşi, daha sonra teknik direktör adaylarını Yüksek İrtifa Futbol Sahası'na çıkararak teknik anlamda bilgiler verdi. Ömer Kaner’in, kursiyerlere uygulamalı olarak anlatmış olduğu bilgileri özellikle Volkan Demirel, not alarak dinledi.

Volkan Demirel

VOLKAN DEMİREL: FENERBAHÇE'YE HİZMET ETMENİN GURURUNU İLERİYE GÖTÜRMEK İSTİYORUM
Kaner’in uygulama derslerinde vurgulamak istediği noktaları Volkan Demirel’in hızlıca bilmiş olması, arkadaşları ve eğitmenlerinden takdir aldı. Futbolu geçtiğimiz aylarda bırakan ve sarı-lacivertli taraftarların yüzünü güldüren teknik adam olma hedefiyle ilerleyen Demirel, "Bizim için yeni bir dönem başlıyor. Eğitimlerimizi alıp kendimizi hazırlamaya çalışacağız. Önümüzde uzun bir yol var. Saha kenarına geçip bu şekilde futbolu yönetmek farklı bir göz ve bu gözü iyi kullanabilmek için belli bir bilgiye ihtiyacınız var. Fenerbahçe taraftarının beni ne kadar sevdiğini çok iyi biliyorum. Ben de onları çok seviyorum, camiamı çok seviyorum. Hiç ara vermeden bu şekilde futbolculuktan antrenörlüğe geçmek benim için çok güzel bir şans oldu. Bundan sonrası bana kalmış tabi ki. Bu şansı en iyi şekilde devam ettirip, Fenerbahçe’ye hizmet etmenin vermiş olduğu gururu antrenörlük safında da bir kademe daha ileri götürmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"HERKES KALECİ ANTRENÖRÜ OLMAMI BEKLİYOR"
Gelecek hedefleri hakkında da konuşan Demirel, "Kaleci olduğum için herkes benim kaleci antrenörü olmamı bekliyor ancak benim hedefim tamamen teknik direktörlüğe doğru gidecek. Kaleci arkadaşlarıma her zaman yardımım, desteğim olacaktır ama benim hedefim teknik direktörlüğe doğru, kendimi buna hazırlıyorum" şeklinde konuştu.

"HOCALIKTA 'VOLKAN DEMİREL KARAKTERİ' ÇIKARTMAK İSTİYORUM"
Hocalık konusunda kendi karakterini sahaya yansıtmak istediğini belirten Volkan Demirel, "Gördüğümüz, örnek aldığımız, çok şey öğrendiğimiz insanlar var. Herkesin kafasında belli bir idolü vardır. İnsanın kendini baştan oluşturması gerekiyor. Kaleciyken nasıl bir Volkan Demirel karakteri çıkarttıysam, hocalık tarafında da bir Volkan Demirel karakteri çıkartmak istiyorum. Örnek aldığım, saydığım, sevdiğim bir sürü hoca var. Çalışmalarından detaylar aldığım hocalar da var ama kendi çalışmalarımı yapmak istiyorum, idol olarak bir isim vermeyeyim" değerlendirmesini yaptı.

EGEMEN KORKMAZ: ANTRENÖRLÜĞÜN TEMELİNİ ÖĞRENECEĞİZ
Egemen Korkmaz ise antrenörlük eğitimine alışma süreci geçirdiklerinin altını çizerek, "Aktif olarak futbol yaşantımız sona erdi. Antrenörlük eğitimi için buraya geldik. Her gün tempolu bir şekilde kurslarımız devam edecek. Alışma sürecindeyiz, ilk dersimizi yaptık. Burada ne öğrenirsek, antrenörlük hayatımızda da onları uygulamaya geçireceğiz. İnşallah antrenörlük açısından iyi bir başlangıç yaparız. Ben Türkiye’de çok teknik direktörle çalıştım ve her birinden farklı şeyler öğrendim. Bu eğitimde antrenörlüğün temelini öğreneceğiz daha sonra tecrübelerimizle birleştirip başarılı olmaya çalışacağız" diye konuştu.

Doksanlı yıllarda Erzurumspor’u çalıştırdığını ve Erzurum’u çok sevdiğini dile getiren Ömer Kaner, 2 etaptan oluşan kurs hakkında şunları kaydetti:

"12 gün sürecek olan birinci etabı yapacağız. Bu etabın sonunda futbolcular, UEFA B Diploması'nı almaya hak kazanacaklar. Çok elit bir grup var. Şu an hava şartları el verirse ikinci etabı da burada yapmayı düşünüyoruz."

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