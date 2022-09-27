Volkan Demirel "İlk 6 haftayı kafanızdan silin"

Hatayspor’da, Serkan Özbalta’dan boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Volkan Demirel için Hatay Stadyumu’nda basın toplantısı gerçekleştirildi. Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş’ın da katıldığı toplantıda Teknik Direktör Volkan Demirel, ekip arkadaşları ile beraber çalışarak Hatayspor’u yukarılara doğru emin adımlarla taşıyacaklarını belirtti.

LÜTFÜ SAVAŞ: "HEM HOCAMIZA HEM EKİBİNE YENİ ANLAŞMAMIZ HAYIRLI OLSUN"

Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, Volkan Demirel ve ekibine hayırlı olsun temennisini dileyerek, “Volkan hocamızın geçmişine baktık, geçen yılki başarılarına çaktık, ekibi ile birlikte başarılı bir hocamız. O da bizi takip etmiş, Hatayspor’u başarıya götüreceğine inanmış. Biz geçen hafta anlaşma yaptık, Çarşamba gününden itibaren çalışmaya başladı. Hem hocamıza hem ekibine yeni anlaşmamız hayırlı olsun” dedi.

VOLKAN DEMİREL: "HER ZAMAN SONUÇ ALMAYA ODAKLI BİR TAKIM OLACAĞIZ"

Volkan Demirel, herkesin kendilerine olan inancı, duygusu ve sinerjisinin çok mutlu ettiğini belirterek, “Tabii ki başta başkanım olmak üzere yönetici ağabeylerim, arkadaşlarım, kardeşlerim olmak üzere beni Hatay camiasına kattıkları için, Hataylıları tanımama fırsat verdikleri için, sokaklardaki bana ilgiyi, alakayı, sevgiyi gösterdikleri için öncelikle teşekkür ediyorum. Gerçekten beni çok değerlendirdi ve onurlandırdı. Buradaki insanların bana yaklaşımı, bunların hepsi başkanım ve yöneticiler sayesinde oldu. Ekiple geldik ve gerçekten sanki uzun zamandır burada yaşıyormuşuz gibi herkesin bize olan inancı, duygusu, sinerjisi çok mutlu etti. Evet, Hatayspor hakkında bilgimiz vardı, araştırmıştık, oyuncuları biliyorduk, analizimizi yapmıştık. Ama buradaki ortamı, buradaki insanları görünce gerçekten daha da doğru yerde olduğumuzu, doğru karar verdiğimizi anladık. O yüzden başkanımın da dediği gibi hem bizim adımıza, hem Hatayspor adına inşallah güzel bir süreç olacaktır. Elimizden geleni geldiği kadarıyla yapabileceklerimizi biliyoruz. Yapacaklarımız doğrultusunda da ekip arkadaşlarımla beraber çalışarak yukarılara doğru emin adımlarla ilerleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Ligin ilk 6 haftasını tüm Hataylıların kafasından silmesini istediğini dile getiren Demirel, “Bizden önce bir ekip vardı, onları saygı duyuyorum ama bazen istedikleriniz sahaya yansımıyor. Onlarda çalışıp, kafa yormuşlardır ama futbolda her zaman istedikleriniz sahaya yansıtamıyorsunuz. Takımada söyledim, şehre de söylüyorum, ilk 6 haftayı herkes kafasından silsin. Bundan sonra beyaz sayfa ile beraber Hatayspor’u en iyi şekilde oynatarak, belki ilk başlarda hoşunuza gitmeyen oyun olabilir ama skor olarak her zaman sonuç almaya odaklı bir takım olacağız. Sahada en azından mücadele eden omuz omuza girdiğinde yıkılmayan veya atağa çıktığında tüm takımın onu hissetmesi, topu kaptırdığı yerde bütün takımın o topu geri alması ile o hissiyatı verecek bir takımla ilk maçımızdan itibaren mücadele edeceğiz. Takım şu anda mutlu, herkes çalışıyor. Milli takım arası da çalışma adına bizim için iyi bir fırsat oldu. Ekip arkadaşlarımız ile planlamayı yapmıştık, Sivasspor maçını kazanarak Hatay’a geri dönmek adına. İnşallah çalışmamızın karşılığını güzel bir galibiyetle alıp buraya gelip bir sonraki haftayı Hatay halkı ile beraber bekleyeceğiz” diye konuştu.

Toplantının ardından Hataysporlu yöneticiler, Volkan Demirel ve basın mensupları günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.

