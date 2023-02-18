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Volkan Demirel'in Christian Atsu paylaşımı yürekleri sızlattı! ''Acımın tarifini kelimelere dökemiyorum''

18.02.2023 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Hatayspor'un Ganalı futbolcusu Christian Atsu için Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'den duygulandıran bir paylaşım geldi. Volkan Demirel'in sözleri adeta yürekleri dağladı...

Volkan Demirel'in Christian Atsu paylaşımı yürekleri sızlattı! ''Acımın tarifini kelimelere dökemiyorum''

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden en çok etkilenen illerden biri Hatay olmuştu. Hataysporlu futbolcu Christian Atsu da günlerdir enkaz altındaydı. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken Rönesans Rezidans'ta oyuncunun bulunduğu ve hayatını kaybettiği açıklandı. Bu üzücü haberin ardından Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'den yürekleri sızlatan bir paylaşım geldi...

Hatayspor'da Ganalı yıldız Christian Atsu ve malzeme sorumlusu Onur Akdeniz enkazdan kurtulamadı. İki haftalık uğraşın ardından Atsu ve Akdeniz'in cansız bedenlerine ulaşıldı.

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, sosyal medya hesabı üzerinden Christian Atsu için paylaşım yaptı. Demirel'in bu paylaşımı adeta yürekleri sızlattı.

"Acımın tarifini kelimelere dökemiyorum" diyen Demirel, "Acısı hiç bitmeyecek. Her zaman büyük bir sevgi ve saygıyla hatırlanacaksın. Mekanın cennet olsun güzel insan. Hepimizin, tüm sevenlerinin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

İŞTE O PAYLAŞIM:

volkan demirel twiit

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