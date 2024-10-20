Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever yenidoğan çetesi skandalına isyan etti! "Tepkisizlik ile vicdan mastürbasyonu..."

2010 yılında evlenen Volkan Demirel ile eşi Zeynep Sever Demirel'in mutlu beraberliği sürüyor.

Yade ve Yeda adında iki kızları olan ünlü çift, şimdilerde üçüncü çocuk heyecanı yaşıyor. Son olarak Zeynep Sever "Kız geliyor" diyerek üçüncü kez kız annesi olacağını açıkladı.

Hamilelik sürecinde ülkede yaşanan kadın cinayetleri ve yenidoğan çetesi skandalıyla sarsılan Zeynep Sever sosyal medyadan isyan etti.

Zeynep Sever Demirel "Her gün bugün ne olacak diye bekleyen akvaryum balıkları gibi hissediyorum kendimi" diyerek şunları yazdı:

"Tepkisizlik ile vicdan mastürbasyonu arasında bir yerlerde kalmaktan korkuyorum sürekli! Ruh sağlığımı düşünmek bencillik, ses verip hayatıma devam etmek ikiyüzlülük gibi geliyor artık. Sorguladığım çok şey var ve bunlar herkese, her kuruma olan güvenimi daha da sarsıyor. Etik değerlerin oluşmadığı, ahlaki normların yalnızca kültürel geleneklere ve kutsal kitaplara göre biçim aldığı toplumlarda çürümeler kaçınılmaz oluyor... Bu çağda bu coğrafyada yaşamak gerçekten mental dayanıklılık testi gibi."