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Volkan Demirel kararını verdi! Kasımpaşa ve Ümit Milli Takım deniyordu ama...

30.03.2023 22:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Gaziantep FK ve Hatayspor, felaketten yoğun şekilde etkilenmeleri nedeniyle Süper Lig'den çekilmişti. Hatayspor'un ligden çekilmesiyle birlikte deprem sonrası mücadelesiyle alkış alan Volkan Demirel'in herhangi bir takım çalıştırıp çalıştırmayacağı merak ediliyordu. Adı Kasımpaşa ve Ümit Milli Takım ile anılan Demirel'in kararını verdiği iddia edildi.

Volkan Demirel kararını verdi! Kasımpaşa ve Ümit Milli Takım deniyordu ama...

Türkiye, 6 Şubat tarihinde meydana gelen merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük depremle sarsılmıştı. Gaziantep ve Hatay'ı yoğun şekilde etkileyen felaket sonrasında iki takım Süper Lig'den çekilme kararı almıştı. Gaziantep FK ve Hatayspor'un çekilme kararının onanmasının ardından futbolculara transfer izni çıkmıştı.

GELECEĞİ MERAK EDİLİYORDU

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Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel'in ise herhangi bir takım çalıştırıp çalıştırmayacağı merak ediliyordu.

TAKIM ÇALIŞTIRMAYACAK

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Son dönemde adı Kasımpaşa ve Ümit Milli Takım ile anılan Demirel'in herhangi bir takım ile anlaşmama kararı aldığı iddia edildi.

GELECEK SEZONDAN İTİBAREN...

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Genç teknik adamın gelecek sezondan itibaren takım çalıştırmak istediği ve bu sezon özelinde gelecek olan teklifleri reddedeceği belirtildi.

Hatayspor'un başına 21 Eylül 2022 tarihinde geçen 41 yaşındaki teknik direktör; 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi alarak 1.38'lik puan ortalaması yakalamıştı.

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