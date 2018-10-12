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Volkan Demirel'le görüşen Ali Koç çıldırdı!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 12.10.2018 22:10 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Asbaşkan Semih Özsoy'la birlikte yaptıkları görüşmede Volkan Demirel'e çok üzüldüğü ve sinirlendiği ortaya çıktı. Yüzü kıpkırmızı olan Ali Koç'un doktor çağrılması önerisine karşı çıktığı öğrenildi.

Volkan Demirel'le görüşen Ali Koç çıldırdı!

Fenerbahçe'de son günlerde yaşanan krizlerin ardından başkan Ali Koç, çok önemli açıklamalar yaparken taraftarların en çok merak ettiği ‘Volkan Demirel’ konusundaki gerçekler de gün yüzüne çıktı.

'Evine gittiğim tek futbolcu Volkan’dır. Onun bende yeri ayrı' dediği kaptanla geçen günlerde yaşadığı sözlü tartışmaları kamuoyuyla paylaşan başkan Ali Koç'un, Volkan ile yaptığı konuşmada çok üzüldüğü ve sinirlendiği ortaya çıktı.

Deneyimli kalecinin kendisine bir türlü söz hakkı tanımaması üzerine kıpkırmızı olan başkanın, sağ kolu Semih Özsoy’un da Volkan Demirel’le münakaşa etmesi üzerine iyice gerildiği öğrenildi. Volkan toplantı odasından çıktıktan sonra başkanın yanına gelenler de onun için çok endişelendi.

"MERAK ETMEYİN BEN İYİYİM"
Ali Koç'un yüz ifadesini görenler kendi aralarında “Acaba kulüp doktorunu çağırsak mı?” diye konuşurken, bu diyalogları duyan başkan “Endişelenecek hiçbir şey yok. Ben gayet iyiyim. Beni merak etmeyin” diyerek ortamı sakinleştirdi.

Daha sonrasında Asbaşkan Semih Özsoy’la durum değerlendirmesi yapan Fenerbahçe'nin 1 numarası çok üzülse de kulübün en eski oyuncusu Volkan’ın süresiz olarak kadro dışı bırakılması kararını aldı. (Vatan)

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ali koç Fenerbahçe volkan demirel Semih Özsoy

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