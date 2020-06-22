Volkan Demirel, maç sonu Ozan Tufan ve Ferdi Kadıoğlu'nu azarladı

Antrenör olarak Fenerbahçe'deki kariyerini sürdüren Volkan Demirel, Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 28. haftasında 2-0 kaybettiği Kasımpaşa maçında ilk 11'de maça başlayan Ozan Tufan ve Ferdi Kadıoğlu'na fırçayı çekti.

Sarı-lacivertlilerin deneyimli futbol adamının, her iki oyuncuya da maçın ardından sahadan çıkarken performansları sebebiyle tepki gösterdiği öğrenildi.

DİREKTİFLERİ TELEFONLA İLETMİŞTİ

Son dönemde Fenerbahçe'de aktif bir rol üstlenen Volkan Demirel, Trabzonspor ile oynanan kupa rövanşında da telefondan aldığı taktikleri kulübeye yönetmiş, bu hareketiyle dikkatleri üzerine çekmişti.

SON 9 MAÇTA 1 GALİBİYET

Kötü formunu sürdüren Fenerbahçe, oynadığı son 9 resmi maçta sadece 1 galibiyet aldı. Son 9 maçta 1 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 2 beraberlik alan sarı-lacivertli ekibin bu maçlardaki tek galibiyeti Kayserispor'a karşı.

