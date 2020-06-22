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Volkan Demirel, maç sonu Ozan Tufan ve Ferdi Kadıoğlu'nu azarladı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 22.06.2020 15:51 | Son Güncelleme

Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren Fenerbahçe'de kalecilik günlerinin ardından antrenörlüğe geçiş yapan Volkan Demirel, Kasımpaşa maçındaki kötü performansları nedeniyle Ozan Tufan ve Ferdi Kadıoğlu'na uyarıda bulundu.

Volkan Demirel, maç sonu Ozan Tufan ve Ferdi Kadıoğlu'nu azarladı

Antrenör olarak Fenerbahçe'deki kariyerini sürdüren Volkan Demirel, Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 28. haftasında 2-0 kaybettiği Kasımpaşa maçında ilk 11'de maça başlayan Ozan Tufan ve Ferdi Kadıoğlu'na fırçayı çekti.

Sarı-lacivertlilerin deneyimli futbol adamının, her iki oyuncuya da maçın ardından sahadan çıkarken performansları sebebiyle tepki gösterdiği öğrenildi.

DİREKTİFLERİ TELEFONLA İLETMİŞTİ

Son dönemde Fenerbahçe'de aktif bir rol üstlenen Volkan Demirel, Trabzonspor ile oynanan kupa rövanşında da telefondan aldığı taktikleri kulübeye yönetmiş, bu hareketiyle dikkatleri üzerine çekmişti.

SON 9 MAÇTA 1 GALİBİYET

Kötü formunu sürdüren Fenerbahçe, oynadığı son 9 resmi maçta sadece 1 galibiyet aldı. Son 9 maçta 1 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 2 beraberlik alan sarı-lacivertli ekibin bu maçlardaki tek galibiyeti Kayserispor'a karşı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
işte fenerbahçe ve işte ferenbahçede direktif veren zat fenerbahçede kimse ağlamasın yönetim böyle çirkeflerle takım yönetmeye çalışırsa önümüzdeki sene 2 ligde seyrederiz fenerbahçeyi
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