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Volkan Demirel o görüntüler için açıklama yaptı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 05.09.2018 07:28 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de Volkan Demirel, 3-2 kaybedilen Kayserispor maçının ardından rakip oyunculara yaptığı müdahaleyi savundu: Kardeşlerimiz maalesef sevinçlerini abarttılar. Yaptıkları, kötü sonuçlara yol açabilirdi.

Volkan Demirel o görüntüler için açıklama yaptı

Fenerbahçe, Kadıköy’de Kayserispor ile oynadığı karşılaşmayı 3-2 kaybetti. Mücadelenini ardından Sarı- Kırmızılılar’ın oyuncuları Chery, Deniz Türüç ve Bilal Başaçıkoğlu, bir süre sahada 3 puanı kutladı. Maçta yedek soyunan Volkan Demirel ile Alper Potuk, bu isimlere müdahale etti.

Fenerbahçeliler’in bu hareketi tepki çekti. Volkan ise kendini savundu.

Tecrübeli file bekçisi, “Kayserisporlu kardeşlerimiz malesef sevinçlerini abarttılar. Tribünde 40 bine yakın Fenerbahçe taraftarı yenilginin getirdiği üzüntü sonrası sessiz bir şekilde oturuyordu. Bu üç futbolcunun sevinç gösterisi, kötü sonuçlara yol açabilirdi. Alper’le yanlarına giderek, ‘Arkadaşlar yeterince sevindiniz. Artık soyunma odanıza gidin’ diyerek uyardık” ifadelerini kullandı.

(FANATİK)

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig volkan demirel Fenerbahçe Kayserispor

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