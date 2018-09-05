Volkan Demirel o görüntüler için açıklama yaptı

Fenerbahçe, Kadıköy’de Kayserispor ile oynadığı karşılaşmayı 3-2 kaybetti. Mücadelenini ardından Sarı- Kırmızılılar’ın oyuncuları Chery, Deniz Türüç ve Bilal Başaçıkoğlu, bir süre sahada 3 puanı kutladı. Maçta yedek soyunan Volkan Demirel ile Alper Potuk, bu isimlere müdahale etti.
Fenerbahçeliler’in bu hareketi tepki çekti. Volkan ise kendini savundu.
Tecrübeli file bekçisi, “Kayserisporlu kardeşlerimiz malesef sevinçlerini abarttılar. Tribünde 40 bine yakın Fenerbahçe taraftarı yenilginin getirdiği üzüntü sonrası sessiz bir şekilde oturuyordu. Bu üç futbolcunun sevinç gösterisi, kötü sonuçlara yol açabilirdi. Alper’le yanlarına giderek, ‘Arkadaşlar yeterince sevindiniz. Artık soyunma odanıza gidin’ diyerek uyardık” ifadelerini kullandı.
(FANATİK)
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