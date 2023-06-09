Volkan Demirel sosyal medyanın gündeminde! Depremde hayatını kaybeden Taner Savut'un kızını mezuniyetinde yalnız bırakmadı

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel deprem sonrası yaptığı paylaşımlarla ve yardımlarla dikkat çeken bir isim.

Ünlü isim son olarak, Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki ilk deprem felaketinde Hatay'da yıkılan Rönesans Rezidans'ın enkazı altında kalarak hayatını kaybeden sportif direktör Taner Savut'un kızı Cansın Savut'un mezuniyet törenine katıldı.

Demirel'in mezuniyet töreninde genç kızı yalnız bırakmaması sosyal medyada gündem oldu.

Volkan Demirel'in fotoğraflarını görenler "Büyük insansın", " Gözyaşı döktü, çok çabaladı ve bırakmadı", "Bu Volkan Demirel harbi çok büyük adam" yorumlarında bulundu.

