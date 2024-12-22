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Volkan Demirel, Trabzonspor maçı sonrası Şenol Güneş'e sert çıkıştı! "Sensin terbiyesiz!"

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
22.12.2024 21:50
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Bodrum FK'yı 1-0 mağlup etti. Maçın ardından iki kulübün teknik direktörleri Şenol Güneş ve Volkan Demirel çarpıcı açıklamalarda bulundu. Karşılaşma öncesi Şenol Güneş'in uzattığı eli sıkmayan Volkan Demirel, aralarında yaşanan olaya dair dikkat çeken sözler sarf etti. İşte detaylar...

Volkan Demirel, Trabzonspor maçı sonrası Şenol Güneş'e sert çıkıştı! "Sensin terbiyesiz!"

Trendyol Süper Lig'de ilk yarının son maçında Trabzonspor-Bodrum FK ile karşı karşıya geldi. Müsabaka 1-0 bordo mavililerin üstünlüğü ile tamamlandı. İki takımın teknik adamları Şenol Güneş ve Volkan Demirel, mücadelenin ardından dikkat çeken ifadeler kullandı.

Şenol Güneş el sıkmama olayına girmediği açıklamasında; "Her maç kendi içinde değerlendirilmeli. Rakip direncini inancını ortaya koyan bir takımdı. Pas isabetimiz ve hızımız düşük olunca zorluk çektik. Hücumda yakaladığımız pozisyonlar var ama onları daha fazla yapabilirdik. Fazla şut atmalıydık. Yön değiştirmeler vardı ama rakibin zaafını kullanacak işler yapamadık." dedi.

Volkan Demirel ise "Önce şunu söyleyeyim oyuncularımı kutluyorum. Ben burada çok oynadım. Stat ve atmosfer anlamında çok sevdiğim bir yerdir. Bu kadar pozisyon bulup değerlendiremediğinizde olmuyor. Yaşanan bazı olaylar var. Herkes kafasına göre yazıp çizer. Maçın önüne geçmek istemiyorum. Benim camialarla hiçbir sorunum yok. Bu benim şahsi işim. Eğer ölene saygısı yoksa bir insanın, benim canlısına hiç saygım olmaz." sözlerini sarfetti.

Volkan Demirel sözlerinin devamında; "Biz can çekişirken, ölüleri morgda tespit etmeye kalkarken Şenol Hoca o zamanki camiasına şirin görünmek için 'Hatayspor ile Gaziantep oynayabilir' dedi. Maçta tünel çıkışında muhtemelen kazanmanın da verdiği anlık durumla 'çok terbiyesizsin' dedi. Ben elini sıkmamakla saygısızlık yaptıysam, terbiyesizim. Ölenlere saygı duymamakla yaptıklarınla asıl sen terbiyesizsin." ifadelerini kullandı.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Trabzonspor Trabzonspor
1 - 0
Sipay Bodrum FK Sipay Bodrum FK

Anahtar Kelimeler:
Şenol Güneş Trabzonspor Volkan Demirel
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