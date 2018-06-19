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Volkan Demirel yönetimden yeni sözleşme için çağrı bekliyor!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 19.06.2018 08:58 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren Volkan Demirel, yönetimden yeni sözleşme için halen çağrı alamadı. Volkan Demirel'in geleceği ile ilgili haberleri gazetelerden takip ettiği ve yönetimden davet beklediği öğrenildi.

Volkan Demirel yönetimden yeni sözleşme için çağrı bekliyor!

Geçen sezon başında 1 yıllık uzatılan sözleşmesi lig bitiminde sona eren kaleci Volkan Demirel'in durumu hala belirsizliğini koruyor. Kongre öncesinde başkanlık seçim sonucunu bekleyen kaptan, yeni yönetimin kendisiyle yeni kontrat için masaya oturmasını umuyordu. Ancak gelen haberlere göre tecrübeli file bekçisine halen bir çağrı yapılmadığı bildirildi. Bekleyişe devam eden Volkan'ın kendisi ve transferler hakkındaki haberleri gazetelerden okuduğu kaydedildi.

HEDEFİ 40'A KADAR

Sezonun yorgunluğunu ailesiyle birlikte tatilde atan 37 yaşındaki kalecinin takımda kalıp kalıp kalmayacağını soran yakın çevresine "Şimdiye kadar arayan soran olmadı. Siz ne biliyorsanız ben de o kadarını biliyorum. Yakında görüşmeye çağırırlar sanırım" dediği bildirildi. 40 yaşına kadar Fenerbahçe'de kalmak istediğini her fırsatta dile getiren Volkan'a yine 1 yıllık sözleşme teklif edilmesi bekleniyor.

"MENAJERİM YOK Kİ"

Kamerunlu Kameni yeni kaleci aranmasından hiç rahatsız değil. F.Bahçe'den önümüzdeki 2 sezonda 5 milyon euro garanti para kazanacağı için tedirginlik yaşamayan 34 yaşındaki eldivenin, yönetimin "Menajerinle görüşmek isityoruz. İstanbul'a gelsin" teklifini "Benim resmi bir menajerim yok" diyerek geçiştirdiği de gelen haberler arasında.

(Fotomaç)

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