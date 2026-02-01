Volkanovski ve Lopes rövanşı UFC 325'te nefesleri kesti! Volkanovski tüy sıklet kemerini korudu

UFC 325'te Alexander Volkanovski, Diego Lopes'e karşı unvanını korumak için kafese çıktı. Volkanovski tüy sıklet kemerini korudu...

Karma dövüş sanatları dünyasının zirvesi olan UFC, 325. etkinliğiyle sporseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Gecenin en çok beklenen maçı, tüy siklet şampiyonu Alexander Volkanovski ve yükselen yıldız Diego Lopes arasındaki unvan maçıydı. Volkanovski, kariyerinde bir dönüm noktası olan bu maçta, genç rakibi Lopes'in meydan okumasına cevap vermek zorundaydı.

KAZANAN VOLKANOVSKI!

Lopes, Volkanovski'ye karşı ilk maçında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmiş ve bu rövanş maçında unvanı ele geçirmek için büyük bir fırsat yakalamıştı. Maçın başlamasıyla birlikte, iki dövüşçü de ringde tüm yeteneklerini sergiledi. Volkanovski, tecrübesi ve stratejik dövüş stiliyle Lopes'i kontrol altında tutmaya çalışırken, Lopes ise agresif atakları ve güçlü vuruşlarıyla şampiyonu zorladı. Dövüş boyunca heyecan doruktaydı ve sporseverler, her an bir sürprizin yaşanabileceği bir atmosfere tanık oldu. Alexander Volkanovski, Diego Lopes'i hakemlerin ortak kararıyla yenerek bir kez daha UFC tüy sıklet kemerini korudu.

UFC 325'in diğer maçları da büyük ilgi gördü. Ana karttaki diğer dövüşçüler de performanslarıyla göz doldurdu ve geceye renk kattı. Dövüş sonrası röportajlarda, kazanan dövüşçüler duygularını dile getirirken, kaybedenler ise rakiplerini tebrik etti ve gelecek maçlara odaklandıklarını belirtti.

UFC 325, Volkanovski'nin zaferiyle sonuçlanırken, Diego Lopes'in performansı da takdir topladı. Dövüş severler, bir sonraki UFC etkinliğini merakla bekliyor. Volkanovski'nin şampiyonluk yolculuğu ve Lopes'in yükselişi, karma dövüş sanatları dünyasına yeni bir soluk getirecek gibi görünüyor.