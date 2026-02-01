SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar

Volkanovski ve Lopes rövanşı UFC 325'te nefesleri kesti! Volkanovski tüy sıklet kemerini korudu

UFC 325, Alexander Volkanovski ve Diego Lopes arasındaki merakla beklenen tüy siklet unvan maçına ev sahipliği yaptı. Alexander Volkanovski, Diego Lopes'i hakemlerin ortak kararıyla yenerek bir kez daha UFC tüy sıklet kemerini korudu.

Volkanovski ve Lopes rövanşı UFC 325'te nefesleri kesti! Volkanovski tüy sıklet kemerini korudu
Burak Kavuncu

UFC 325'te Alexander Volkanovski, Diego Lopes'e karşı unvanını korumak için kafese çıktı. Volkanovski tüy sıklet kemerini korudu...

Karma dövüş sanatları dünyasının zirvesi olan UFC, 325. etkinliğiyle sporseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Gecenin en çok beklenen maçı, tüy siklet şampiyonu Alexander Volkanovski ve yükselen yıldız Diego Lopes arasındaki unvan maçıydı. Volkanovski, kariyerinde bir dönüm noktası olan bu maçta, genç rakibi Lopes'in meydan okumasına cevap vermek zorundaydı.

KAZANAN VOLKANOVSKI!

Volkanovski ve Lopes rövanşı UFC 325 te nefesleri kesti! Volkanovski tüy sıklet kemerini korudu 1

Lopes, Volkanovski'ye karşı ilk maçında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmiş ve bu rövanş maçında unvanı ele geçirmek için büyük bir fırsat yakalamıştı. Maçın başlamasıyla birlikte, iki dövüşçü de ringde tüm yeteneklerini sergiledi. Volkanovski, tecrübesi ve stratejik dövüş stiliyle Lopes'i kontrol altında tutmaya çalışırken, Lopes ise agresif atakları ve güçlü vuruşlarıyla şampiyonu zorladı. Dövüş boyunca heyecan doruktaydı ve sporseverler, her an bir sürprizin yaşanabileceği bir atmosfere tanık oldu. Alexander Volkanovski, Diego Lopes'i hakemlerin ortak kararıyla yenerek bir kez daha UFC tüy sıklet kemerini korudu.

Volkanovski ve Lopes rövanşı UFC 325 te nefesleri kesti! Volkanovski tüy sıklet kemerini korudu 2

UFC 325'in diğer maçları da büyük ilgi gördü. Ana karttaki diğer dövüşçüler de performanslarıyla göz doldurdu ve geceye renk kattı. Dövüş sonrası röportajlarda, kazanan dövüşçüler duygularını dile getirirken, kaybedenler ise rakiplerini tebrik etti ve gelecek maçlara odaklandıklarını belirtti.

UFC 325, Volkanovski'nin zaferiyle sonuçlanırken, Diego Lopes'in performansı da takdir topladı. Dövüş severler, bir sonraki UFC etkinliğini merakla bekliyor. Volkanovski'nin şampiyonluk yolculuğu ve Lopes'in yükselişi, karma dövüş sanatları dünyasına yeni bir soluk getirecek gibi görünüyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Lookman bir rüyaydı, Kante bir devrim! Fransız fırtınası kapıdaLookman bir rüyaydı, Kante bir devrim! Fransız fırtınası kapıda
Szalai'den "E.Belözoğlu" gerginliği! "Arkamdan konuşuldu"Szalai'den "E.Belözoğlu" gerginliği! "Arkamdan konuşuldu"

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
UFC
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CHP'den AK Parti'ye geçen Çakır'ın 'emekli maaşı' çıkışı

CHP'den AK Parti'ye geçen Çakır'ın 'emekli maaşı' çıkışı

Trump'tan İran açıklaması: "Müttefiklere planımı söylemiyorum"

Trump'tan İran açıklaması: "Müttefiklere planımı söylemiyorum"

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Sidiki Cherif, İstanbul'a geldi!

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Sidiki Cherif, İstanbul'a geldi!

Vasiyeti ortaya çıktı! 2 yıl önce açıklamış: "Hayatımda en çok istediğim şey..."

Vasiyeti ortaya çıktı! 2 yıl önce açıklamış: "Hayatımda en çok istediğim şey..."

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

Akaryakıta zam geliyor! 60 TL'yi aşabilir

Akaryakıta zam geliyor! 60 TL'yi aşabilir

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.