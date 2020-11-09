Vücudu çelik gibi yapıyor! Bir su bardağı dolusu karnabahar...

Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Eda Balcı, havaların soğuması ve korona virüs vak'alarının artış göstermesi nedeniyle, vatandaşların bağışıklık sistemini güçlendiren besinlerin tüketimine yönelmesi gerektiğini belirtti. Gribal enfeksiyon ve korona virüse karşı mücadelenin, korunmanın en önemli yolunun güçlü bir bağışıklık sisteminden geçtiğini ifade eden Arş. Gör. Balcı, ''Bağışıklık sistemimizi de doğru ve yeterli beslenerek güçlendirebilir ve aktif tutabiliriz.'' dedi.

Bir antioksidan olan C vitamininin korona virüs tedavisinde de etkili olduğunun açıklanmasıyla, C vitamini yönünden zengin besinlere ilginin hayli arttığının altını çizen Balcı, bu besinleri sıraladı ve faydalarını anlattı:

"Kırmızı biber: İçerdiği yüksek oranda C vitamini ile ilk sıralarda yer alan kırmızı biber tam bir şifa deposu. Bağışıklık sisteminin güçlenmesinden kan dolaşımının ve sindirim sisteminin düzenlenmesine kadar birçok faydası bulunan kırmızı biberi yazın taze olarak, kışın ise yazdan hazırlayabileceğimiz doğru şekilde hazırlanmış konservelerle ve buzlukta saklayarak tüketebiliriz.