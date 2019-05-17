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Vücudunuzu ter kokusundan arındıracak 8 etkili ürün

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 17.05.2019 14:56 | Son Güncelleme

Aşırı terleme kötü kokuya neden olur ve toplumsal hayatta bizleri ciddi anlamda sıkıntıya sokabilir. Domates, lahana ve kahve gibi bazı yiyecekler ise terin çok daha fazla kötü kokmasına sebep olur. Ancak yine bazı mutfak ürünleriyle bu kokunun üstesinden gelmek de mümkün.

Rahatsız edici vücut kokusundan kurtulmak isteyenler için en etkili 10 gıdadan bahsedeceğiz. İşte ter kokusunu ortadan kaldırıp sizi daha öz güvenli hissettirecek yöntemler;

Vücudunuzu ter kokusundan arındıracak 8 etkili ürün

Hindistan cevizi yağı

Hindistan cevizi yağı
Vücudumuza hoş bir aroma kazandıran en önemli ve etkili ürünlerden biri. Antimikrobiyel özellikleri; bakterilerin büyümesini sınırlandırır ve bileşiminde bulunan lorik asit keskin kokuyu ortadan kaldırır. Duş aldıktan sonra günde 2 kez hindistan cevizi yağını koltuk altı bölgenize uygulayın.

Limon ve diğer turunçgiller

Limon ve diğer turunçgiller
Limonun antiseptik özelliği sayesinde zararlı bakterilerin neden olduğu kokudan kurtulmak mümkün. Bunun için sabah uyandığınızda aç karna bir bardak limon suyu içebilir (eğer mide sorunlarınız yoksa) ya da yarım limonu koltuk altı bölgesine sürebilirsiniz. Koltuk altına limon sürdükten 20 dakika sonra duş almayı atlamamalısınız.

Çemen otu tohumu

Çemen otu tohumu
Bu bitkinin tohumları antioksidan görevi görür. Sadece toksinleri vücuttan atmakla kalmaz aynı zamanda kötü kokuların yayılmasına neden olan enfeksiyonları da önler. Bunun için 1 çay kaşığı tohumu kaynar suya koyun ve yarım saat demlemeye bırakın. Bu su ile koltuk altı bölgesini yıkayabilirsiniz. Aynı zamanda çemen otu tohumunu çayınıza da ilave edebilirsiniz.

Maydanoz

Maydanoz
Vücut kokusunu iyileştirmek için son derece popüler bir kaynaktır. Klorofil içeriği sayesinde koku gidericidir. Vücudu temizler ve bakterilerle savaşır. Yemeklerinizde bol bol kullanabilir veya sabahları taze bir şekilde yiyebilirsiniz.

Adaçayı

Adaçayı
Adaçayı, apigenin, diosmetin ve luteolin gibi flavonoidler içerir. Bu bitkinin yaprakları ve çiçekleri terlemeye karşı meydan okur. Adaçayını demleyerek içebilir hatta banyo suyunuza bile ekleyebilirsiniz. Ancak adaçayını doktorunuza danışmadan kullanmayın çünkü bu bitkinin herhangi bir yan etkisi olabilir.

Nane

Nane
Nane, sakinleştirici bir özelliğe sahiptir. Nane yağını koltuk altı bölgenize uygulayabilirsiniz. Antienflamatuar etkisi olan hoş kokusuyla da doğal parfüm etkisi yaratır.

Tarçın

Tarçın
Tarçını günlük olarak tüketirseniz hem aşırı terlemeden hem de ağız kokusundan kurtulabilirsiniz.

Yeşil çay

Yeşil çay
Yeşil çay organik asitler ve tanen içerir . Bu nedenle, tıpkı adaçayı gibi, aşırı terleme ile mücadele etmeye ve bakteri üremesini önlemeye yardımcı olur. Terlemeyi azaltmanın yanı sıra metabolizma hızlandırıcı etkisi de vardır. Kilosunu korumak isteyenler için ideal bir içecektir. Günde 2 fincan içebilirsiniz.
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