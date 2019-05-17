Rahatsız edici vücut kokusundan kurtulmak isteyenler için en etkili 10 gıdadan bahsedeceğiz. İşte ter kokusunu ortadan kaldırıp sizi daha öz güvenli hissettirecek yöntemler;

Vücudunuzu ter kokusundan arındıracak 8 etkili ürün

Hindistan cevizi yağı Vücudumuza hoş bir aroma kazandıran en önemli ve etkili ürünlerden biri. Antimikrobiyel özellikleri; bakterilerin büyümesini sınırlandırır ve bileşiminde bulunan lorik asit keskin kokuyu ortadan kaldırır. Duş aldıktan sonra günde 2 kez hindistan cevizi yağını koltuk altı bölgenize uygulayın.

Limon ve diğer turunçgiller Limonun antiseptik özelliği sayesinde zararlı bakterilerin neden olduğu kokudan kurtulmak mümkün. Bunun için sabah uyandığınızda aç karna bir bardak limon suyu içebilir (eğer mide sorunlarınız yoksa) ya da yarım limonu koltuk altı bölgesine sürebilirsiniz. Koltuk altına limon sürdükten 20 dakika sonra duş almayı atlamamalısınız.

Çemen otu tohumu Bu bitkinin tohumları antioksidan görevi görür. Sadece toksinleri vücuttan atmakla kalmaz aynı zamanda kötü kokuların yayılmasına neden olan enfeksiyonları da önler. Bunun için 1 çay kaşığı tohumu kaynar suya koyun ve yarım saat demlemeye bırakın. Bu su ile koltuk altı bölgesini yıkayabilirsiniz. Aynı zamanda çemen otu tohumunu çayınıza da ilave edebilirsiniz.

Maydanoz Vücut kokusunu iyileştirmek için son derece popüler bir kaynaktır. Klorofil içeriği sayesinde koku gidericidir. Vücudu temizler ve bakterilerle savaşır. Yemeklerinizde bol bol kullanabilir veya sabahları taze bir şekilde yiyebilirsiniz.

Adaçayı Adaçayı, apigenin, diosmetin ve luteolin gibi flavonoidler içerir. Bu bitkinin yaprakları ve çiçekleri terlemeye karşı meydan okur. Adaçayını demleyerek içebilir hatta banyo suyunuza bile ekleyebilirsiniz. Ancak adaçayını doktorunuza danışmadan kullanmayın çünkü bu bitkinin herhangi bir yan etkisi olabilir.

Nane Nane, sakinleştirici bir özelliğe sahiptir. Nane yağını koltuk altı bölgenize uygulayabilirsiniz. Antienflamatuar etkisi olan hoş kokusuyla da doğal parfüm etkisi yaratır.

Tarçın Tarçını günlük olarak tüketirseniz hem aşırı terlemeden hem de ağız kokusundan kurtulabilirsiniz.