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Vücut pozitfliği paylaşımıyla sosyal medyada popüler oldu! “Portatif insan yastığı gibiyim”

01.02.2022 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada yaratılan kusursuz güzellik tabularına meydan okumak isteyen Olivia Kirkby isimli bir kullanıcı, doğal halini takipçileriyle paylaştı. Balık etli olduğu için kimi zaman eleştiri aldığını ifade eden Kirkby, doğal kıvrımlarını kucaklamak için TikTok’ta bir paylaşım yaptı. Kendisinin portatif yastığa benzeten Kirkby, cesareti sayesinde hayranlarından övgü topladı.

Vücut pozitfliği paylaşımıyla sosyal medyada popüler oldu! “Portatif insan yastığı gibiyim”

Kirkby, sosyal medyada güzelliğin sıfır beden üzerinde sıkışmaması gerektiğini savunarak karnını kucakladı ve kendisini taşınabilir bir insan yastığı olarak tanımladı. TikTok’ta 234 bin takipçisi bulunan Kirkby, herkesin kendi bedeninde rahat hissetmesine yardımcı olma misyonuyla paylaşımlarını yapıyor. Gerçekçi olmayan güzellik standartlarına kişilerin uymak zorunda olmadığını belirten Kirkby, oldukça cesur bir şekilde göbeğini kameralara gösterdi.

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“GERÇEKLİĞİ GÖSTERDİĞİN İÇİN TEŞEKKÜRLER”

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Sosyal medyanın kişilerin fiziksel özelliklerine bağlı olarak özgüvenlerini etkilediğini ifade eden Kirkby, insanların kendilerinin sevmelerinin her şeyin ötesinde olduğunu dile getirdi. Gönderisinde “Dürüst olmak gerekirse ben taşınabilir bir insan yastığıyım” notunu ekleyen Kirkby, hayranlarının övgü dolu yorumlarını topladı.

Kirkby’nin hayranları “Sana gerçekliği gösterdiğin için teşekkürler”, “Kendi bedenimi daha iyi hissediyorum” yorumlarıyla desteklerini iletti.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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