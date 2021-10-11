Vücut pozitfliği savunucusu olan Emily Jones, sosyal medyanın kalıplarını alt üst etti! “Kendinizi sevin”

Büyük beden sosyal medya fenomeni olan Emily Jones, zararlı klişeler hakkında konuştu ve vüvut pozitifliği hareketinin obeziteyi teşvik etmediğini söyledi. Birleşik Krallık ve Malta arasında seyahat ettiği bir hayat yaşayan Instagram içerik üreticisi 31 yaşındaki Emily Jones, insanların büyük beden olmasının sağlıksız olmak anlamına gelmediğini savundu. ‘Miss Jones’ adıyla sosyal medyada içerik üreten Emily Jones, “Vücut pozitifliğini obeziteyi teşvik ettiği konusunda yaygın bir yanlış anlaşılma var. Bu beni gerçekten rahatsız ediyor. Aksine sağlıklı bir yaşam tarzına öncülük etmeyi ve kendimi daha iyi hale getirmeye çalışıyorum.Sağlık siyah ve beyaz çizgilerden oluşmaz. Büyük beden olmak otomatik olarak sağlıksız olduğunuz anlamına gelmez” dedi.

“ELEŞTİRİLERE MARUZ KALIYORUZ”

İnsanların büyük beden kadınları bikini ce iç çamaşırıyla gördüklerinde eleştirdiklerini dile getiren Jones, diğer kadınların ve erkeklerin bedenleri ne olursa olsun kendilerine daha fazla güvenmelerini istiyor. Jones, “İnsanları karanlık zamanlarda bile hala ışık ve mutluluk olduğunu görmelerin yardımcı olmayı umuyorum” diye konuştu.



