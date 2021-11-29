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Vücut pozitifliği savunucusu sosyal medya fenomeni, büyük beden kadınlara yönelik açıklamalarıyla dikkatleri çekti

29.11.2021 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de yaşayan 31 yaşındaki Emily Jones, sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanıyor. Sosyal medyada genellikle beden pozitifliğine yönelik paylaşımlar yapan Jones, büyük beden kadınlara yönelik açıklamalarıyla dikkatleri çekti. Moda sektöründe daha fazla büyük beden kadının yer alması gerektiğini savunan Jones, dergilerin kapaklarında sıfır beden manken görmekten bıktığını dile getirdi.

Vücut pozitifliği savunucusu sosyal medya fenomeni, büyük beden kadınlara yönelik açıklamalarıyla dikkatleri çekti

31 yaşındaki Emily Jones , beden pozitifliği ve görünmez engellilik farkındalığı için çevrimiçi kampanyalar yapıyor. Sosyal medya hesabından sıklıkla kendi bedenini ve vücut hatlarını paylaşan Jones, kadınların standart güzellik tabularına sıkışmaması ve kendilerini saklamak zorunda hissetmemesini savunuyor. Moda, sinema ve televizyon sektöründe büyük bedenlerin hiçbir zaman esas karakter olmamasına sitem eden Jones, bu kuralların yıkılması gerektiğini dile getirdi.

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“KALIPLARA MEYDAN OKUMAK İNANILMAZ”

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Sosyal medyada beyaz bikinisiyle en doğal halini paylaşan Jones, “Büyürken dergilerde, televizyonda veya filmlerde benimki gibi büyük bedenleri hiç görmedim. Özellikle ciddi, çekici veya arzu edilir bir şekilde temsil edilmedi. Şişman karakterler her zaman sadece yardımcı roldeydi. Hatta çoğunlukla komedi oyuncusuydu ama kesinlikle ana karakter değildi” diye konuştu.

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Sosyal medya sayesinde aslında bu kalıpları yıkabilmek için bir adım atabildiğinden söz eden Jones, “Sosyal medyada kendi işinizi yapabilmek kalıplara meydan okumak ve aslında çeşitlilikte güzellik olduğunu göstermek inanılmaz” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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