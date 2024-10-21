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  4. Vural Çelik'in ailesinden Gülse Birsel'in sözlerine yanıt! "Helallik istesin"

Vural Çelik'in ailesinden Gülse Birsel'in sözlerine yanıt! "Helallik istesin"

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
21.10.2024 23:02
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Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik, 17 Ekim'de hayatını kaybetmişti. Avrupa Yakası'ndaki rol arkadaşı Gülse Birsel sosyal medya hesabından Vural Çelik ile ilgili veda mesajı yayınladı. Gelen eleştirilerin ardından Birsel, bu mesajı kaldırdı. Gündem yaratan olaydan sonra Vural Çelik'in ailesinden açıklama geldi.

Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı, olarak tanıdığımız sanatçı Vural Çelik 17 Ekim'de hayatını kaybetmişti. Geçtiğimiz gün son yolculuğuna uğurlanan ismin cenazesine Gülse Birsel ve Ata Demirer'in katılmaması dikkat çekmişti.

ÖNCE PAYLAŞTI SONRA SİLDİ

Avrupa Yakası'nda birlikte rol alan Gülse Birsel ve Vural Çelik'in uzun zamandır küs olduğu biliniyordu. Gülse Birsel konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Gülse Birsel "Keşke son sezonda da beraber oynasaydık. Ve keşke birkaç ay sonra bir TV programında benimle ilgili mana verilemez, yakışıksız cümleler etmeseydi. (Tabii kimse iş arkadaşıyla tek sebepten 16 yıl iletişimi kesmez. Ama sonraki yıllardaki hataları, yanlışları burada anlatmaya gerek de yok, yakışık da almaz.) Ben oyuncu arkadaşlarımla olan anlaşmazlıklarda kavga, polemik, magazin…" demişti. Gülse Birsel'in bu sözleri de tepkiyle karşılanmıştı. Ardından da paylaşımını jet hızıyla silmişti.

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"BENİM YÜZÜMDEN HAYATINI KAYBETTİ GİBİ DAVRANILIYOR"

Veda mesajıyla ortalığı ayağa kaldıran Gülse Birsel'den yeni bir açıklama geldi. Birsen Altuntaş'a konuşan Gülse Birsel, "Günlerdir benim yüzümden hayatını kaybetti gibi davranılıyor" dedi. Ünlü isim yorumunda “Günlerdir benim yüzümden hayatını kaybetti gibi davranılıyor. İşlerini engelledi, yok sahip çıkmadı şu bu… 16 yıldır neden küs olduğumun sebeplerini açıklamak durumunda hissettim. Ben mümkün olduğu kadar eğlendiğimiz zamanları anlatıp keşke karşılaşacak vakit olsaydı dedim ama onun da sadece ilk kısmı koyulmuş. Veya parça parça alınmış. Sosyal medya inanılmaz bir yer” ifadelerini kullandı.

Gülse Birsel'in sosyal medya hesabından paylaşıp sildiği 'Vural'a veda' yazısından sonra Vural Çelik'in kız kardeşi Kadriye Çelik'ten açıklama geldi.

"AĞABEYİM YAŞAMI BOYUNCA BİRÇOK İNSANIN KALBİNDE İZ BIRAKTI"

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hayatımızın en zor dönemlerinden birini yaşıyoruz. Çok sevgili ağabeyim Vural Çelik aramızdan ayrıldı ve derin bir acı bıraktı. Onun sıcak gülümsemesi, sevgi dolu yüreği ve hayatımıza kattığı güzellikler her zaman hatırlanacak.

Unutmayalım ki, ağabeyim yaşamı boyunca birçok insanın kalbinde iz bıraktı. Bizlere öğrettiği değerleri, paylaştığı anıları ve verdiği sevgiyi asla unutmayacağız. Bu zor günlerde, birbirimize destek olmanın ve onun hatırasını yaşatmanın en önemli şey olduğunu biliyoruz.

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"ÜZÜLEREK TANIK OLDUK"

Çelik ailesi olarak acımız henüz çok tazeyken Gülse Birsel’in haddini aşan açıklamalarına üzülerek tanık olduk. Abimiz hakkında yapılan bu tür yorumların, savunma fırsatımız olmadan yapılmasının ne kadar yerinde olduğunu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Bu açıklamalardan anlaşılacağı üzere, bir insanın kalemi yetenekli olabilir; ancak bu, onun iyi bir insan olduğu anlamına gelmez.

Abim, insanları mutlu etmeyi ve onları güldürmeyi çok seven, gördüğü her tebessümle mutlu olan bir insandı. Bu onun en büyük zenginliğiydi. Abim hayatı boyunca görme engelli bir anneye, bir kız kardeşe ve iki yeğene bakan, hayat mücadelesi veren, ekmeğinin peşinde koşarken kimseye boyun eğmeyen biriydi.

"ABİMİN MEZARINA GİDİP HELALLİK İSTEMESİDİR"

Onuruyla yaşadı ve onuruyla aramızdan ayrıldı.Çelik ailesi olarak Gülse Birsel’e tavsiyemiz; abimin mezarına gidip helallik istemesidir. Bu, belki de bu zor günlerde bir nebze olsun kalplerimize su serper. Abim yüce gönüllüdür, umarız affeder… Başımız sağ olsun, acımız paylaşıldıkça azalacak.

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Anahtar Kelimeler:
Gülse Birsel sanatçı
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