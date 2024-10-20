Vural Çelik'in cenazesinde konuşan Pınar Altuğ'dan covid aşısı yorumu! “Hepimiz o aşıları olduk..."

"Avrupa Yakası" dizisinde canlandırdığı "Kubilay Peynircioğlu" karakteriyle ünü geniş kitlelere yayılan, "Seksenler", "G.O.R.A" ve "Organize İşler" gibi pek çok yapımda rol alan Vural Çelik evinde hayatını kaybetti.

Şeker, kalp, tansiyon hastalıkları olan Vural Çelik ölümünden 3 gün önce kalp yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Kalp krizi geçirdiği ortaya çıkan Çelik'in cenazesinde pek çok ünlü isim yer aldı.

Pınar Altuğ da cenazede bulunan isimler arasındaydı. Altuğ'a pandemi sonrasında kalp krizlerinin yoğunlaştığı iddiası soruldu.

Muhabir kalp krizi-covid aşısı bağlamındaki sorusunu yöneltince Altuğ "Ben tabii ki doktor değilim ama çok üzgünüm. Hepimizin endişeleri var o panikle hepimiz o aşıları olduk, iyi mi ettik kötü mü bilmiyorum" dedi.

Sosyal medyada bu yorum sonrası ikiye bölündü. Kimi "Yanlış yönlendiriyorsunuz insanları" derken kimi de Altuğ'a hak verdi.

COVİD AŞISI KALP KRİZİNE SEBEP OLUR MU?

Metin Arolat'ın ölümü sonrası benzer yorumlar sosyal medyada konuşulmuştu. Prof. Dr. Esin Şenol bir açıklama yaparak "COVID AŞILARI kalp krizi ve pıhtı riskini azaltmaktadır" demişti.