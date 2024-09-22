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Cenk Eren'den Metin Arolat paylaşımı! "Çoğu kişi aşılardan sonra..." deyince doktorlardan mesaj yağdı | Covid aşısı kalp krizini tetikler mi?

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
22.09.2024 08:17
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'Dert Değil' şarkıcı ve klibiyle hafızalara kazınan Metin Arolat, İstanbul Kozyatağı'nda sahne aldığı mekanda sahnede fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. 52 yaşındaki Arolat yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ölümüyle sevenlerini yıkan Arolat'ın ardından Cenk Eren'in yaptığı aşı paylaşımı gündemde. "Covid aşısı kalp krizini tetikler mi?" sorusuna doktorlardan yanıt geldi.

Cenk Eren'den Metin Arolat paylaşımı! "Çoğu kişi aşılardan sonra..." deyince doktorlardan mesaj yağdı | Covid aşısı kalp krizini tetikler mi?

MYNET-Metin Arolat'ın ölüm haberi sevenlerini yıkdı. İstanbul Kozyatağı'nda bir otelde sahne alan Arolat, sahnede aniden fenalaşarak yere yığıldı. Kalp masajı yapılan 52 yaşındaki şarkıcı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneden Arolat’ın hayatını kaybettiği açıklandı.

Demet Sağıroğlu yakın dostuna dair "Benim kardeşim gibiydi, rejim yapıyormuş. Bizde böyle ölüm diyetleri vardır, sanırım kalbi kaldırmadı" dedi.

Sosyal medyada ise bir kesim ölümü covid aşısına bağladı. Cenk Eren ise bir paylaşım yaparak "Çoğu kişi aşılardan sonra kalp krizi ve pıhtı atma olaylarının çoğaldığını söylüyorlar peki diyelim ki doğru ne yapılması gerekiyor bir çaresi var mı yoksa geçmiş olsun aşı yaptırmasaydınız mı diyorsunuz? Yaptırdık ne yapalım şu durumda durmadan bunu söylüyorsunuz çözüm var mı? Doktorların cevap vermesini tercih ederim. (Sevgili Metin’nin kalbi neden yoruldu bilmiyorum ama yaptığımız iş o kadar stresli ki belki kalbi kaldırmadı. Bana şimdi ne var işinizde o kadar stres yapacak demeyin yaşamayan bilemez ve anlayamaz)" dedi.

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"BU SAFSATALARI YAYANLARI..."

Cenk Eren'in paylaşımı sonrası doktorlardan mesaj yağdı. Prof Dr. Bengi Başer şunları yazdı:

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"Ayağı takılsa aşıdan diyen, düşünmeyi bırakmış bir kitle var. Artık biz de laf anlatmaktan yorulduk. Daha geçtiğimiz Nisan’da 20 milyon insanla yapılan ve en saygın dergilerden HEART'da yayınlanan makale aşıların kriz ve pıhtıya neden olmadığı gibi, onlara karşı koruduğunu gösterdi. Tam tersi, covid hastalığı krizleri tetikliyor ve hâlâ yaygın olarak aramızda var… Bu safsataları yayanları Allah’a emanet ediyoruz artık, anlamaları mümkün değil çünkü…"

PROF. DR. ESİN ŞENOL DA PAYLAŞTI

Prof. Dr. Esin Şenol da bir açıklama yaparak "COVID AŞILARI ise kalp krizi ve pıhtı riskini azaltmaktadır" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
kovid-19 Metin Arolat
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