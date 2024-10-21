Vural Çelik paylaşımı tepki çekmişti! Gülse Birsel'den ikinci açıklama geldi! "Benim yüzümden hayatını kaybetti gibi davranılıyor..."

Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik 17 Ekim'de evinde ölü bulunmuş ve ani ölümüyle sevenlerini yasa boğmuştu. Çelik'in vefatı sonrası ilk paylaşım Avrupa Yakası'nda birlikte rol aldığı Gülse Birsel'den gelmişti. Avrupa Yakası'nda birlikte rol alan Gülse Birsel ve Vural Çelik'in uzun zamandır küs olduğu biliniyordu. Gülse Birsel konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı.

Gülse Birsel "Keşke son sezonda da beraber oynasaydık. Ve keşke birkaç ay sonra bir TV programında benimle ilgili mana verilemez, yakışıksız cümleler etmeseydi. (Tabii kimse iş arkadaşıyla tek sebepten 16 yıl iletişimi kesmez. Ama sonraki yıllardaki hataları, yanlışları burada anlatmaya gerek de yok, yakışık da almaz.) Ben oyuncu arkadaşlarımla olan anlaşmazlıklarda kavga, polemik, magazin…" demişti. Gülse Birsel'in bu sözleri de tepkiyle karşılanmıştı. Ardından da paylaşımını jet hızıyla silmişti.

Avrupa Yakası'nın Fatoş'u Şenay Gürler ise Gülse Birsel'e destek vermişti. Kaç gündür Gülse hakkında saçma sapan suçlamalar yapılıyor, yazılar yazılıyor. Hepimiz üzüldük Vural'ı bu kadar erken kaybettiğimiz için elbette. Ben gidemedim cenazesine, turnedeydim. Gülse de anlatmış neden gidemediğini. Ama Gülse neredeyse bu erken ölümün sorumlusu ilan edilecek." demişti.

"BENİM YÜZÜMDEN HAYATINI KAYBETTİ GİBİ DAVRANILIYOR"

Veda mesajıyla ortalığı ayağa kaldıran Gülse Birsel'den yeni bir açıklama geldi. Birsen Altuntaş'a konuşan Gülse Birsel, "Günlerdir benim yüzümden hayatını kaybetti gibi davranılıyor" dedi. Ünlü isim yorumunda “Günlerdir benim yüzümden hayatını kaybetti gibi davranılıyor. İşlerini engelledi, yok sahip çıkmadı şu bu… 16 yıldır neden küs olduğumun sebeplerini açıklamak durumunda hissettim. Ben mümkün olduğu kadar eğlendiğimiz zamanları anlatıp keşke karşılaşacak vakit olsaydı dedim ama onun da sadece ilk kısmı koyulmuş. Veya parça parça alınmış. Sosyal medya inanılmaz bir yer” ifadelerini kullandı.