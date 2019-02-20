Vurgun'da duygulandıran Ahmet Kaya'lı sahne! Vurgun dizisi 3. yeni bölüm izle!

Erkan Petekkaya, Deniz Çakır ve Emre Kınay'ın başrollerde oynadığı Vurgun'un 3. yeni bölümünde Reyhan Kemal’e bakması ve ona yardımcı olması için Asya’ya gider. İyice sıkışan Asya sırrıyla beraber Kemal’in hayatına girmeyi kabul edecek midir?
Kemal ilk defa oğluyla bir bağ kurmaya başlarken bu durum Vedat’ı fazlasıyla gerer ve Reyhan’la karşı karşıya gelmelerine sebep olur. Öte yandan Vedat ve Kemal’in arasındaki savaşın ilk adımları atılır. Vedat yanık fabrikanın satışını gerçekleştirmek ister. Acaba Vedat’ın kurguladığı plan işleyecek, her şeyini kaybeden Kemal babasından kalan yanık fabrikayı da kaybedecek midir? Kemal ve Vedat’ın girdiği bu savaş tüm ilişkileri geri dönülmez bir yola sürükleyecektir.
VURGUN 3. BÖLÜM YENİ FRAGMANI
VURGUN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Rüzgar ve Zeynep arasında oynanan ‘aşk oyununa’ Kutay, inanmak istemez. Zeynep’in kalbini hep cepte sanan Kutay, Zeynep’in yanında başka bir adamı, Rüzgar’ı, görünce sarsılır. Kasabaya gelen bu yabancının gerçekte kim olduğunu araştırıp bulmak için kolları sıvar. Rüzgar’ı, Zeynep’in yanında görünce köşeye sıkışan Kutay’ın ikna çabaları ile Zeynep’in kafası karışır. Kutay’ı gördüğünde kalbinde anılar yeniden canlanmıştır ama öfkesi ve acısı anılardan daha tazedir. Muammer, torunu Zeynep’i mutlu etmek için O’nu en sevdiği yere çocukluğunun sihirli sözcükleri Aganta Burina Burinata’ya ev sahipliği yapan tekne Moby Dick’e götürür. Rüzgar ve Zeynep arasındaki tek gecelik oyun, Kutay’ın İstanbul’a dönmekten vazgeçme kararı ile devam etmek zorundadır.
VURGUN GENEL KONUSU NEDİR?
Yapımcılığını GOLD Film/Faruk Turgut’un üstlendiği, Altan Dönmez’in yönetmen koltuğunda oturduğu ve senaryosunu Başar Başaran ile Emre Özdur’un kaleme aldığı Vurgun'da Erkan Petekkaya, Deniz Çakır ve Emre Kınay’a, Begüm Birgören, Cemal Toktaş, Altan Erkekli, Aliye Uzunatağan, İnanç Konukçu, Mehmet Bozdoğan, Berna Koraltürk, Filiz Ahmet ile Cenk Kangöz gibi sevilen oyuncular eşlik ediyor.
Kemal (Erkan Petekkaya), çok sevdiği karısı Reyhan (Deniz Çakır) ve bebeklik çağındaki oğlu Kerem ile mutlu bir yaşam sürerken, sahibi olduğu fabrikada çıkan şaibeli bir yangın sonucu yoğun bakıma girer ve 10 yıl boyunca komada kalır. 10 yıl sonra mucizevi bir şekilde uyandığında onu bambaşka bir dünya beklemektedir.
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