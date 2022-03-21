YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Vuslat Derneği, ramazanda 20 ülkeye yardım yapacak

Vuslat Derneği, ramazanda 20 ülkeye yardım yapacak

21.03.2022 08:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vuslat Derneği, ramazanda 20 ülkeye yardım yapacak

İSTANBUL (AA) - Vuslat Derneği, ramazanda Türkiye başta olmak üzere 20 ülkedeki ihtiyaç sahiplerine ve yetimlere yardım faaliyetlerini sürdürecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, ramazan kampanyaları kapsamında ihtiyaç sahibi olarak belirlenen ailelerin evlerine kumanyalar götürülerek "Ümmet Sofraları" çalışması ile iftar etkinlikleri düzenlenecek.

Hayırseverler ramazanda da 20 farklı ülkede kurulacak sofralara 1000 lira karşılığında sponsor olabilecek ve Türkiye’de desteklenen medreselerde iftar sofraları kurabilecek.

Ayrıca zekatları ile gıda kolisi yardımları yapabilecek ve hafızların aylık bursunu derneğe bağışlayabilecek. Yardım faaliyetlerinin yapılacağı ülkelerdeki ihtiyaç sahibi ailelere fitre ve zekat, çocuklara ise bayramlık kıyafet ve hediye oyuncaklar dağıtılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vuslat Derneği Genel Başkanı Muhsin Keleş, "Ramazan’a Kavuşmak Ne Güzel" sloganı ile bu sene yapılacak insani yardım çalışmalarını duyurduklarını belirtti.

Keleş, "Ramazan ayında başta ülkemiz olmak üzere 4 kıtada ve 20 farklı ülkede insani yardım faaliyetlerimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Hayırseverler kampanyaya "www.vuslat.org.tr" internet sitesinden veya dernek genel merkezini ziyaret ederek, ilgili hesap numaralarına EFT veya havale yoluyla yardım yapabilecek. İsteyenler, 6067 kısa mesaj hattına "VUSLAT" yazarak ya da "0212 659 28 80" numaralı telefondan bilgi alarak kampanyaya destekte bulunabilecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Aydın Baba" yıllardır Darülaceze sakinlerinin elbiselerini onarıyor"Aydın Baba" yıllardır Darülaceze sakinlerinin elbiselerini onarıyor
İSTANBUL - &quot;SİGARA İÇME&quot; UYARISINA SİNİRLENDİ; ANNESİNİ ÖLDÜRDÜ, BABASI VE KARDEŞLERİNİ YARALADIİSTANBUL - "SİGARA İÇME" UYARISINA SİNİRLENDİ; ANNESİNİ ÖLDÜRDÜ, BABASI VE KARDEŞLERİNİ YARALADI
Sivas'ta çiftçilere 677 ton tohumluk dağıtıldıSivas'ta çiftçilere 677 ton tohumluk dağıtıldı
Anahtar Kelimeler:
Ramazan

İstanbul Namaz Vakitleri 23 Mart Çarşamba

İmsak
05:31
Sabah
06:56
Öğle
13:16
İkindi
16:42
Akşam
19:26
Yatsı
20:46
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Seks işçileri görsellerinin peşine düştü! Pandemiden sonra...

Seks işçileri görsellerinin peşine düştü! Pandemiden sonra...

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

İyi ki almışım diyeceğiniz zekice tasarlanmış araba ürünleri

İyi ki almışım diyeceğiniz zekice tasarlanmış araba ürünleri

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Ramazan ayında neden kilo alınır?

Ramazan ayında neden kilo alınır?

Bütçeye uygun ve yüksek performanslı tablet arayanlara...

Bütçeye uygun ve yüksek performanslı tablet arayanlara...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.