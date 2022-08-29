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Wakeboard Büyükler ve Gençler Türkiye Şampiyonası sona erdi

29.08.2022 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Wakeboard Büyükler ve Gençler Türkiye Şampiyonası sona erdi

Afyonkarahisar'da düzenlenen Sukayağı Kablolu Wakeboard Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan (TSSF) yapılan açıklamaya göre, 2022 yılı faaliyet programında yer alan organizasyon, Afyonkarahisar Sukaypark Tesisi'nde yapıldı.

Müsabakalarda 11-14 yaş kadınlar kategorisinde Naz Avşar, erkeklerde Emre Yalaz, 15-17 yaş kadınlar kategorisinde Ayşegül Yavuz, erkeklerde Mehmet Can Özçilsal, büyük kadınlarda Hanife Bulut ve büyük erkeklerde Süleyman Atlı birinci oldu.

Kulüpler kategorisinde ise genç kadınlarda Espaka Kayak ve Snowboard Spor Kulübü, genç erkeklerde Spor AŞ. Gençlik ve Spor Kulübü, büyük kadınlarda Bursa Osmangazi Belediyespor, büyük erkeklerde de Samsun Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü organizasyonu şampiyon olarak bitirdi.

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Afyonkarahisar

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