Wanda Nara'dan Icardi açıklaması geldi! Galatasaraylıları tedirgin eden sözler...

Icardi'nin hem eşi hem de menajeri olan Wanda Nara'nın açıklamaları Galatasaray taraftarını endişelendirdi.

"SEZON SONUNDA..."

Wanda Nara, ülkesinde bir televizyon programında yaptığı açıklamada Icardi'nin Türkiye'de mutlu olduğunu fakat sezon sonunda gidebileceklerini açıkladı. Wanda Nara, "Icardi sezon sonunda İtalya'ya geri dönebilir. Orası bizim ikinci ülkemiz. İsteyen takımlar zaten var. Sezon sonunda oturup konuşacağız." dedi.

JUVENTUS PAYLAŞIMI YAPMIŞTI

Wanda Nara'nın sosyal medya hesabından yaptığı Juventus sweatshirtü paylaşım dedikoduları ateşledi.





