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Wanda Nara'dan Icardi'yi takımında görmek isteyen taraftara şaşırtan yanıt!

29.05.2023 20:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara ülkesinde katıldığı bir televizyon programında San Lorenzolu bir taraftar ile oldukça dikkat çeken bir diyalog yaşadı. İşte detaylar...

Wanda Nara'dan Icardi'yi takımında görmek isteyen taraftara şaşırtan yanıt!
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın sezon başında Fransız devi Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı ve sezonun tamamlanmasıyla birlikte sözleşmesi sona erecek olan Mauro Icardi performansıyla taraftarın sevgilisi olurken, eşi Wanda Nara ile yaşadığı inişli çıkışlı ilişkisi ile de konuşulurken bu kez bambaşka bir konu ile manşetlerde.

Arjantinli golcünün eşi Wanda Nara zaman zaman yaptığı açıklamalarla gündeme gelirken, bu kez Arjantin'de katıldığı yemek programında San Lorenzolu bir taraftar ile yaşadığı diyalog ile gündemde.

"BELKİ ICARDI'Yİ ALIRIZ"

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Wanda Nara'nın taraftara "San Lorenzo bu sezon iyi gidiyor" demesi üzerine "Daha da iyi olabiliriz. Bir forvete ihtiyacımız var. Belki Mauro Icardi'yi getiririz." yanıtını veren yarışmacı, beklemediği bir cevapla karşılaştı.

"ICARDI'Yİ BIRAKIN"

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Wanda Nara'nın 'Icardi'yi getiririz' diyen taraftara "Belki sizin için bir şeyler ayarlayabilirim, bilmiyorum biraz karışık biraz karışık bir konu. Bırakın Mauro, Avrupa'da kalsın"sözleri ülkesinde gündem oldu.

22 MAÇTA 26 GOL

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Bu sezon Galatasaray formasıyla 22 lig maçına çıkan 30 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 19 gol 7 asist kaydetti.

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