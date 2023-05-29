Wanda Nara'dan Icardi'yi takımında görmek isteyen taraftara şaşırtan yanıt!

Galatasaray'ın sezon başında Fransız devi Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı ve sezonun tamamlanmasıyla birlikte sözleşmesi sona erecek olan Mauro Icardi performansıyla taraftarın sevgilisi olurken, eşi Wanda Nara ile yaşadığı inişli çıkışlı ilişkisi ile de konuşulurken bu kez bambaşka bir konu ile manşetlerde.

Arjantinli golcünün eşi Wanda Nara zaman zaman yaptığı açıklamalarla gündeme gelirken, bu kez Arjantin'de katıldığı yemek programında San Lorenzolu bir taraftar ile yaşadığı diyalog ile gündemde.

"BELKİ ICARDI'Yİ ALIRIZ"

Wanda Nara'nın taraftara "San Lorenzo bu sezon iyi gidiyor" demesi üzerine "Daha da iyi olabiliriz. Bir forvete ihtiyacımız var. Belki Mauro Icardi'yi getiririz." yanıtını veren yarışmacı, beklemediği bir cevapla karşılaştı.

"ICARDI'Yİ BIRAKIN"

Wanda Nara'nın 'Icardi'yi getiririz' diyen taraftara "Belki sizin için bir şeyler ayarlayabilirim, bilmiyorum biraz karışık biraz karışık bir konu. Bırakın Mauro, Avrupa'da kalsın"sözleri ülkesinde gündem oldu.

22 MAÇTA 26 GOL

Bu sezon Galatasaray formasıyla 22 lig maçına çıkan 30 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 19 gol 7 asist kaydetti.

